Cerchi un colore che non sia già visto e banale, ma che allo stesso tempo sia portabile? Vuoi camuffare i primi capelli bianchi con stile e sperimentare un look audace senza perdere la classe? Quello che fa per te è il silver tequila, una colorazione che unisce la luce e l’eleganza dell’argento al calore del biondo sabbia. Un’alternativa insolita a nuance intramontabili come il platino o il cenere, adatta a chi ha voglia di osare ma senza fare pazzie.

Una nuance tra il biondo e l’argento

Il silver tequila è una sfumatura di biondo fredda e luminosa allo stesso tempo. Ha sfumature argentate e perlate ma rese più morbide dal un beige chiarissimo. In questo modo il tuo viso risulterà illuminato, soprattutto se hai una carnagione chiara o media. Acquisterai un aspetto elegante ma allo stesso tempo dotato di grande personalità.

L’ideale per nascondere i primi capelli bianchi

Scegliere il silver tequila può essere un ottimo espediente per coprire i primi capelli bianchi, specialmente se quello che desideri è un look più giovane e grintoso. La nuance tra il biondo e l’argento crea un effetto omogeneo e uniforme, rendendo meno visibili i primi fili candidi tra la chioma. Questo non significa che sia adatto solo alle donne più mature: le varie sfumature di grigio sono di tendenza anche tra le più giovani.

Silver tequila, anche le celebrità ne vanno pazze

Se provare il silver tequila ti sembra una mossa azzardata, pensa che molte celebrità l’hanno già scelta e amata. Una su tutte è Gigi Hadid che l’ha sfoggiata durante il Louvre Gala alla Paris Fashion Week. Se non ti sembra un attestato di coolness sufficiente, devi sapere che tra chi ha perso la testa per questa colorazione ci sono icone come Sharon Stone e Gwyneth Paltrow. Anche Cara Delevingne, che di moda e stile ne sa qualcosa, l’ha provata e come lei Julia Fox sempre in prima fila quando c’è da sperimentare nuove tendenze.

IPA

Come si ottiene

Per ottenere un silver tequila perfetto dovrai necessariamente rivolgerti a un professionista. Il rischio di ottenere un grigio spento è dietro l’angolo se a eseguire i passaggi non sono mani esperte. Prima di tutto dovrà essere effettuata una decolorazione profonda e perfetta. Successivamente con il toner dovrà essere realizzata una colorazione argentata da arricchire con un tocco di beige. I pigmenti viola o blu dovranno essere inseriti con estrema parsimonia, mentre saranno preferibili le tonalità traslucide.

Cosa fare per mantenerlo al meglio

Mantenere nel tempo il silver tequila è impegnativo, ma il risultato vale lo sforzo. Sono necessari trattamenti idratanti frequenti e uno shampoo specifico per capelli trattati, oltre a machere con pigmenti viola. Inoltre dovrai proteggere la chioma da calore e ossidazione utilizzando termoprotettori e leave-in che abbiano filtri UV. Inoltre, per preservare l’effetto, dovrai rinfrescare la tonalizzazione ogni sei settimane.

Leggi anche Le acconciature per dare volume ai capelli sottili

Leggi anche Da Lily Rose Depp ad Ariana Grande, tutte vogliono i capelli creme brulée