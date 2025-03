Sicuramente prima di andare a dormire dedicherai almeno qualche minuto alla tua beauty routine. Probabilmente rimuoverai il trucco con un detergente e applicherai un tonico, un siero e una crema notte. Forse massaggerai delicatamente il viso (magari con un gua sha) per stimolare la circolazione e favorire l’assorbimento dei prodotti, poi applicherai un balsamo labbra per far sì che non si secchino. Magari ti concentrerai sulle mani con una crema specifica e poi è possibile che sarà anche il momento dei piedi. E ai capelli, quando ci pensi? Forse non ci hai mai riflettuto, ma la notte è il momento migliore per prendersene cura e anche la tua chioma ha bisogno di trattamenti specifici perché cresca folta e sana.

Perché è importante la night routine

Anche i capelli vanno preparati per la notte. È proprio in questo momento che crescono di più, ed è importante evitare che si danneggino. Mantenerli sani è fondamentale proprio come fare lo shampoo perché una volta danneggiato il capello non si riparerà tanto facilmente. Molte delle azioni che compi, anche inconsapevolmente (come sfregare la testa sul cuscino) possono fare danni. Ma imparando pochi semplici passaggi riuscirai a non rovinare la tua chioma.

Pettinare e spazzolare i capelli

La prima cosa da fare è pettinare i capelli per sciogliere eventuale nodi che si sono formati durante la giornata. Il modo giusto per farlo consiste nel partire dalla metà inferiore fino alle punte tenendo la ciocca con una mano. Solo quando non ci sono più nodi da sciogliere puoi ripassare la chioma partendo dalla radice. A questo punto passa la spazzola per togliere la polvere e dare una pulita sommaria al capello, quel tanto che basta fino al prossimo lavaggio.

Applicare un leave in

La notte è il momento migliore per applicare un leave in: questo avrà infatti tutto il tempo per agire e lasciare i capelli morbidi, setosi e nutriti. Il prodotto non va applicato sulla cute ma solo sulle lunghezze, partendo grossomodo da sotto le orecchie.

Lega i capelli

Per proteggere meglio i capelli dall’attrito con il cuscino, è consigliabile legarli prima di andare a letto. Attenzione però a non scegliere acconciature che siano troppo tirate se non vuoi ottenere l’effetto opposto. Evita anche di replicare la stessa acconciatura che hai portato tutta la giornata per non stressare il capello. L’ideale è una treccia morbida, in modo che la chioma resti compatta e non si formino nodi, ma allo stesso tempo non subisca tensioni che potrebbero danneggiarla.

Utilizza una federa in seta pura

Sempre nell’ottica di evitare l’attrito con il cuscino, preferisci federe di pura seta. Certo sono un piccolo investimento ma favoriscono la salute dei capelli ed evitano il formarsi di nodi e l’accumulo di elettricità statica. Al mattino ti sveglierai con una chioma molto più luminosa e meno crespa (e anche la pelle del viso ringrazierà).

Cosa non fare

Se la sera prima hai usato uno shampoo secco, meglio sciacquarlo prima di andare a dormire. Ostruisce i pori e aumenta sebo e sostanze di scarto sul cuoio capelluto, che creano microinfiammazioni. Inoltre se vuoi mantenere i capelli in salute, è importante non andare mai a dormire con la testa bagnata. La chioma è più fragile da umida e inoltre al mattino ti sveglierai con una massa crespa e informe in testa. Quindi asciuga per bene i capelli ma la piastra rimandala al mattino seguente per essere sicura che qualunque traccia d’acqua sia sparita.

