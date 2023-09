Nuovo look per l’autunno: prova il biondo danese

C asual e raffinato al contempo, ti basterà vederlo per innamorartene. È il look perfetto per la stagione delle foglie, ma sai in cosa consiste?

Ilary Blasi ha scelto il toffee blonde, ma in alternativa perché non optare per l’intramontabile biondo danese? È classico ed elegante, adatto alle ragazze più giovani proprio come alle donne più agée, è in tendenza e perfetto per l’autunno.

Perché non potrai fare a meno del biondo danese

Se invidi le ragazze scandinave per il biondo che sfoggiano tra le strade di Copenaghen, sappi che è arrivato il momento di replicarlo. Il biondo danese è la tendenza autunnale più amata, con il suo tocco sbarazzino e il suo stile chic.

Complice il successo di “Barbie”, il film dell’estate, lo scandi blond si aggiudica un posto speciale tra i look più amati del momento. Piace perché è naturale, mai artificiale né con contrasti troppo netti, ma piace anche perché è luminoso e ricco di sfumature, senza sfociare nel platino. Se vuoi dare un po’ di vigore in più al tuo biondo naturale, la tendenza del momento fa proprio al caso tuo. Se parti da una base color cenere sei sicuramente più avvantaggiata, ma non devi rinunciare al biondo danese neppure se sei orgogliosamente castana. In tal caso, meglio schiarire la base e poi lavorare su più step: per evitare l’odioso effetto giallognolo, è meglio dedicarci più sedute. A seconda di quanto sono scuri i tuoi capelli, è bene procedere gradualmente per aggiustare il colore, evitare constasti troppo marcati e donare più lucentezza alla chioma.

Massima tenuta, ecco come fare

Se appena uscita dal tuo parrucchiere di fiducia hai paura che da un momento all’altro la tua acconciatura impeccabile si rovini e il tuo colore si danneggi, faresti bene a seguire alcune accortezze per garantire massima durata al tuo biondo danese.

In fatto di manutenzione a dover stare particolarmente attente sono le chiome castane… Ebbene sì, perché c’è il rischio che la luminosità si affievolisca e la ricrescita si faccia vedere, rovinando il tuo look. L’antigiallo deve diventare il tuo più fedele compagno. E non temere se quel biondo ti sembra poco in sintonia con la tua carnagione: per l’autunno 2023 anche le sfumature dorate e ramate sono ben accette.