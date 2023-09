Cool girl bob, il nuovo taglio amato dalle star: Emma Stone fa da apripista

L 'attrice protagonista del film premiato con il Leone d'oro a Venezia fa da modella speciale per il nuovo look perfetto per l'autunno

Sei in cerca di un nuovo taglio in vista dell’inizio dell’autunno? A darti l’idea, ci ha pensato l’hairstylist delle celebrità Mara Roszak che ha coniato il “cool girl bob”. A farle da modella speciale, Emma Stone, la protagonista del film premiato con il Leone d’oro a Venezia, “Poor things”.

Cos’è il “cool girl bob”

E se nel film Bella Baxter, la giovane donna riportata in vita da uno scienziato che interpreta Emma Stone, ha una lunga chioma mora, nella realtà la talentuosa attrice ci ha dato un taglio. Il “cool girl bob” è un caschetto spigoloso e sbarazzino dall’effetto naturale. Roszak ha tagliato quattro centimetri dai capelli lunghi fino alle spalle della vincitrice dell’Oscar e la sua nuova tonalità di biondo burroso è stata creata dall’hairstylist Tracey Cunningham.

I consigli da dare al tuo parrucchiere

Se anche tu vuoi copiare il suo look, ricordati di chiedere al tuo parrucchiere che la lunghezza davanti sia maggiore rispetto al resto dei capelli. La chiave del taglio è infatti il suo movimento che ne dà un effetto volumizzante femminile ma al tempo stesso a bassa manutenzione, perfetto per ripartire “di corsa” nella nuova stagione.

La moda del caschetto

Sono sempre di più le celebrities che optano per il caschetto. Le declinazioni sono infinite: si va da quello mosso di Zendaya a quello più definito di Hailey Bieber. Se sei in vena di osare invece, puoi lasciarti ispirare dal caschetto corto rosso fuoco sfoggiato recentemente da Megan Fox. Realizzato dall’hairstylist Dimitris Giannetos, il nuovo taglio di capelli è il più corto e audace che l’attrice abbia mai sfoggiato. Si chiama “Red Velvet Bob” e reinterpreta il classico caschetto in chiave più grintosa che mai. Un cambio di look così radicale che molti fan di Megan Fox hanno pensato si trattasse di una parrucca.