Negli anni ’80 e ’90, l’accessorio capelli per eccellenza era l’elastico di stoffa, il famoso scrunchie. Oggi, dopo un periodo di declino, un nuovo oggetto per raccogliere i capelli è diventato protagonista delle tendenze, soprattutto online: la claw clip. Pratica e versatile, questa pinza sembra rispondere alla voglia di molte persone di raccogliere i capelli con stile e semplicità, riducendo l’uso degli elastici, che tendono a lasciare sgradevoli pieghe e a stressare i capelli.

La pinza per capelli

Una claw clip, o pinza per capelli, è un accessorio che tiene la chioma al suo posto grazie a una cerniera a molla e due ganasce curve dotate di denti. Questi denti si chiudono l’uno contro l’altro, afferrando le ciocche e permettendo al dispositivo di rimanere stabile. Le claw clip sono amate non solo per la praticità, ma anche per la varietà di materiali e dimensioni, che spaziano dal classico plastico al metallo elegante, adattandosi così a diverse acconciature, dal raccolto alla mezza coda.

Pinza e danni ai capelli: è un rischio reale?

È noto che molti accessori per capelli, se usati frequentemente o in modo improprio, possono causare danni. Un modo per non rovinare la chioma è evitare di tirare troppo i capelli quando si utilizza la pinza e di non fissarla sempre nello stesso punto, poiché questo potrebbe causare rotture a lungo andare. Sebbene le pinze in metallo siano alla moda, attenzione ai modelli con bordi affilati che possono creare danni alle lunghezze. La stessa tensione esercitata dalla pinza, soprattutto se usata ogni giorno, può causare problemi di fragilità e spezzatura. È dunque consigliabile alternare le zone della testa dove si posiziona la pinza e prediligere modelli con bordi arrotondati, che minimizzano l’attrito sui capelli.

Come usare le pinze per capelli in modo sicuro

La buona notizia è che, secondo gli esperti, le pinze possono essere usate senza rischio, purché si adottino alcuni accorgimenti. Prima di tutto, bisogna raccogliere delicatamente i capelli, arrotolandoli contro il cuoio capelluto, e poi fissarli senza stringere eccessivamente, in modo da non creare una tensione eccessiva. È bene anche fare attenzione a non lasciare la clip nello stesso punto giorno dopo giorno.

Le alternative alle pinze

Per chi ha bisogno di tenere i capelli lontani dal viso, ma preferisce evitare le pinze ci sono alcune alternative. Tra queste, l’uso di forcine o pettinini, ideali per acconciature semplici, oppure gli scrunchie in seta, che riducono l’attrito e i segni sui capelli. La seta, infatti, è delicata sui capelli e minimizza il rischio di crespo, soprattutto per chi ha capelli delicati o trattati.

