Gli italiani mostrano un grande interesse per la cura dei capelli e la loro salute è fondamentale non solo dal punto di vista prettamente estetico ma anche per l’equilibrio psicofisico dell’individuo. La conferma arriva dai numeri ufficiali secondo cui la spesa annua per parrucchieri e prodotti per la cura dei capelli ha raggiunto nel Bel Paese quota 10,8 miliardi di euro.

Cura dei capelli: la spesa degli italiani

Di numeri in evoluzione parla anche la presidente Skineco (Associazione Italiana di Ecodermatologia ), Pucci Romano, medico e docente di tecniche dermatologiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: «Gli italiani dedicano sempre più attenzione e risorse alla cura del cuoio capelluto, al punto che la spesa dei cittadini relativa ai prodotti per la cura dei capelli supera un miliardo di euro all’anno, mentre le famiglie investono quasi 9,9 miliardi di euro annui nei servizi resi dai parrucchieri (tagli, acconciature, trattamenti, colore, ecc.)».

Non è solo una questione estetica

Cifre che riflettono un’attenzione crescente verso la salute del cuoio capelluto e un mercato in evoluzione, con una domanda sempre maggiore di prodotti sostenibili, rispettosi della salute dell’individuo e dell’ambiente. «Un interesse crescente quello degli italiani per i propri capelli – conferma Pucci Romano – che non è solo estetico, ma riflette la ricerca di un benessere fisico e psicologico che passa innanzitutto dalla cura del proprio corpo. E che sta portando a profondi cambiamenti dei consumi e del mercato, con una maggiore domanda di prodotti ecodermocompatibili, sostenibili e contro la caduta».

Beauty, i costi più alti per capelli e viso

Secondo i dati dell’Osservatorio Compass dedicato al beauty gli italiani nel 2023 hanno speso in media 320 euro per la cura del proprio aspetto fisico con la cura dei capelli mediamente più costosa rispetto agli altri trattamenti.

Centri estetici e parrucchieri sono stati gli esercizi più frequentati (rispettivamente dal 28% e dal 26% degli intervistati) da chi ha effettuato trattamenti estetici. E quest’anno i numeri potrebbero crescere ulteriormente, dato che il 57% degli italiani si dichiara interessato soprattutto a massaggi e cure per viso e capelli.

Quanto ai costi, i trapianti per capelli, le extension e il filler all’acido ialuronico si classificano in cima alla lista dei trattamenti più cari (rispettivamente circa 900, 600 e 500 euro).