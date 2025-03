Il tempo passa per tutte e fermarlo è impossibile. Puoi però ingannarlo grazie a qualche strategia per sembrare più giovane. Nutrire la pelle del collo e del viso grazie a una corretta beauty routine e utilizzare un make-up capace di valorizzarti è importante, ma non sottovalutare il potere dell’hair style. Non si tratta solo di coprire i capelli bianchi, ma anche scegliere i tagli giusti e dal potere ringiovanente. Se sei over 60 ce ne sono alcuni perfetti per te.

Il Butterfly-cut

In passato si credeva che superati i 40 anni fosse opportuno rinunciare ai capelli lunghi, ma oggi non è più così. La chioma fluente può essere portata ad ogni età, anche se non devi dimenticare di dedicarle la giusta cura e scegliere l’hair style giusto. Con un butterfly cut puoi donare un boost di freschezza al viso. Questo taglio non deve il nome solo alla forma delle ciocche che ricorda quella delle ali di una farfalla, ma anche al movimento e alla leggerezza che emana e che ti farà subito apparire energica e vitale.

Onde lunghe e stratificate

Se non vuoi rinunciare a portare i capelli lunghi fino alle spalle e oltre, devi sapere che per dare movimento e volume il segreto è aggiungere strati grazie alle scalature. Tienilo bene a mente se vuoi apparire più fresca e radiosa. Aiutati con la piastra per realizzare onde morbide e leggermente spettinate: in questo modo avrai un look più rilassato e sbarazzino.

Bob spettinato per ringiovanire

Il bob è un vero elisir di eterna giovinezza. Portato corto, diciamo all’altezza della mandibola, spettinato e con leggere scalature ha un potere ringiovanente. È una scelta di stile che riesce a illuminare il viso e a mascherare piccole imperfezioni date dall’età. La frangia o il ciuffo laterale possono essere strategici perché rendono meno visibili i segni di stanchezza e nascondono le rughe sulla fronte. Pratico, fresco e allo stesso tempo chic, è una scelta ideale se non vuoi dichiarare la tua età anagrafica. Adotta uno styling spettinato per apparire meno seria e impostata, e il gioco è fatto.

Il pixie-cut è sempre una buona idea

Il pixie-cut non ha età: è adatto a ogni stagione della vita e a ogni tipologia di capello. Sprigiona l’allegria e la vitalità dei folletti a cui deve il nome. Se vuoi un taglio di tendenza scegline uno sfumato nella parte laterale e leggermente più lungo sopra, che ricordi il mullet ma più corto e meno deciso. Oltre a donare un tocco frizzante all’aspetto generale, è un hair style che ha anche il vantaggio di far sembrare la chioma più piena.

Taglio corto e bombato

In linea con il ritorno degli anni Novanta nella moda e dell’estetica mobwife, puoi giocare con il taglio corto scegliendo un’acconciatura che sia estremamente gonfia e bombata sulla sommità della testa e più corta e tirata ai lati. A questo punto sta a te scegliere se enfatizzare la classicità dell’acconciatura oppure renderla più rock giocando con colore, make-up e accessori.