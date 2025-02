Un taglio di capelli furbo, che sta bene a tutte e che non richiede particolari accortezze nell’asciugatura perché dà il meglio di sé anche in versione messy. È il foxy cut, l’hair style che si ispira proprio all’agilità e sinuosità della volpe. Alla pelliccia dell’animale deve anche le sfumature che vanno dal biondo miele al rosso rame, non indispensabili ma che sono la finitura ideale. Una delle tendenze più promettenti del 2025, sceglilo se vuoi dare volume alla chioma, ma soprattutto se vuoi rinfrescare l’hairstyle senza stravolgere la lunghezza. Le celebrità ne sono innamorate, da Billie Eilish a Miley Cirus e sui social spopola.

Cos’è il foxy cut

Il foxy cut prevede una lunghezza media, diciamo all’altezza delle clavicole, e una scalatura importante ma equilibrata. Combina lunghezze stratificate che donano un movimento naturale alla chioma. Il taglio incornicia il viso grazie a ciuffi o frangia a tendina leggermente sfilati. Si adatta perfettamente ad ogni tipo di capello, liscio, mosso o riccio che sia. Non devi per forza cambiare colore se non te la senti, ma tieni presente che aggiungere sfumature sui toni del rosso, del biondo e del cioccolato dona al taglio un tocco in più.

Lo styling

Lo styling del foxy cut non richiede particolare abilità e destrezza, anzi è l’ideale se hai poco tempo da dedicare all’asciugatura o se vuoi un’immagine effortless e disordinata. Se vuoi ottenere un effetto naturale al massimo ti basterà vaporizzare i capelli con uno spray al sale marino o utilizzare una mousse volumizzante che dia risalto alle scalature. Per un tocco più romantico, se hai i capelli lisci o mossi basta solo rifinire la frangia e vaporizzare un prodotto volumizzante, aiutandosi magari con spazzola tonda e phon per definire le onde. Per un tono glam invece usa piastra e ferro largo per creare onde perfette. Se sei riccia non dovrai cambiare la tua normale routine di hairstyle per ottenere un aspetto grintoso e sbarazzino.

A chi è adatto il foxy cut

Il foxy cut è un taglio che si adatta benissimo a tutte le conformazioni del viso. Se il tuo è tondo ti aiuterà a snellire i lineamenti, mentre se è allungato otterrai un effetto più bilanciato grazie alla frangia. Inoltre le scalature creano un effetto lifting su zigomi e mascella, quindi non pensarci due volte se vuoi enfatizzare queste zone. Versatile, pratico ma di tendenza, adatto a tutti i tipi di capelli e a tutti i tipi di viso: si può chiedere di più a un taglio di capelli?

