Gli occhiali sono l’accessorio per eccellenza, forse perché regalano “carisma e sintomatico mistero” come cantava Franco Battiato. Ma per molte sono anche uno degli accessori più difficili da scegliere e abbinare, soprattutto se sono una necessità e vanno portati ogni giorno. Gli esperti del colore ci dicono che anche con gli occhiali dovremmo lavorare per similitudine, abbinando modelli realizzati con materiali lucidi se si ha un incarnato radioso e dei capelli lucenti; viceversa, se la pelle e la texture dei capelli sono più opache, meglio orientarsi verso montature matte. E per il taglio? Come abbinare i tagli di capelli per chi porta gli occhiali? Se indossi quelli da vista tutti i giorni tienili su anche quando sei dal parrucchiere: questo aiuterà entrambi a individuare il taglio ideale. E poi, qui trovi alcuni tip per scegliere ciò che fa per te: li abbiamo divisi per tre fasce d’età.

Tagli capelli per le over 40

Dopo i 40 anni, il focus è trovare un taglio che esalti il viso e, se porti gli occhiali, che valorizzi il tuo stile. Innanzitutto è sconsigliato l’effetto “liscissimo” se porti i capelli lunghi: ciò che vince è il volume. Un capello piatto e lungo infatti mette l’occhiale in primo piano, rischiando che sia la prima cosa che si vede di te. Al contrario l’occhiale dovrebbe integrarsi con armonia alle forme del viso, creare un equilibrio senza rubare la scena. Il segreto? Aggiungere movimento alla tua acconciatura, con onde o mossi in grado di bilanciare il tutto, così l’occhiale completa il look in modo discreto. Se quindi ti piacciono i capelli lunghi, bob scalato e lob (long bob) sono tagli ideali. Con un accorgimento da tenere a mente (e da chiedere al parrucchiere): le ciocche laterali dovrebbero sempre andare verso l’esterno, in modo da non coprire il volto. Ok anche scalature laterali, ciuffi che si aprono verso l’esterno, riga da una parte che dà volume. Semplici trick che fanno la differenza perché creano un effetto-movimento.

Credits: Instagram

In tema di tagli di capelli per chi porta gli occhiali, non va scordata la frangia. A una over 40 che porta gli occhiali, infatti, sconsigliamo le micro-frangette così come quelle maxi. Ciò che funziona benissimo, invece, è la frangia a tendina. Questa frangia, essendo aperta al centro e leggermente scalata ai lati, accompagna le linee del viso senza appesantirlo, e permette agli occhiali di amalgamarsi armoniosamente senza sembrare troppo “invasivi”.

Credits: Instagram

Attenzione però, il binomio frangia-occhiali funziona bene con montature sottili e leggere (ad esempio quelle in titanio o comunque in metallo, che sono super sottili, oppure occhiali rimeless, cioè quelli con lenti senza montatura). Al contrario, se ti piacciono occhiali over (come quelli in acetato, spessi e che coprono il sopracciglio) è sconsigliata la combinazione con la frangia. In questo caso si potrebbe creare un effetto di sovrapposizione, appesantendo il viso e distogliendo l’attenzione dal resto dei lineamenti.

Se poi ami le lunghezze medie e il caschetto, hai scelto un vero passepartout.

Tagli capelli per le over 50

Che sia mini, midi o maxi, il caschetto è in assoluto il taglio più richiesto dalle over 50. Ed è anche un’ottima soluzione per chi porta gli occhiali. In particolare un caschetto scalato funziona alla perfezione, perchè la stratificazione dà struttura e movimento evitando l’effetto “blocco”. Questo taglio movimentato che lascia libero collo e spalle aggiunge luminosità, ecco perchè fa sembrare più giovani!

Credits: Spotlight/Launchmetrics

Se sei over 50 e ami i capelli lunghi, puoi trovare ispirazione guardando le soluzioni di Gwyneth Paltrow o Jennifer Aniston. Cosa accomuna questi tagli? La riga centrale o laterale (senza frangia) che lascia il viso completamente scoperto. Oltre a un effetto leggermente mosso, senza o con scalatura.

Credits: Getty Images

Ok anche ciuffi laterali, a patto che siano movimentati e che non coprano il volto. Il taglio lungo o medio è ideale da abbinare a montature leggere e tondeggianti: ancora una volta l’obiettivo è alleggerire il look, creare un senso di freschezza. Un occhiale con montatura spessa abbinato a un taglio medio-lungo molto pieno (o abbinato a frange piene) renderebbe l’insieme visivamente troppo pesante.

Credits: Getty Images

Al contrario, se ami le montature over in acetato, magari colorare e molto squadrate, punta su un taglio che bilanci al meglio questo accessorio con la tua capigliatura. Come? Riduci lunghezze e spessori, evita sfilature (che aumentano molto il volume) e punta invece su scalature che creano un movimento controllato, magari con una texture scompigliata. Questo taglio mette in risalto i tratti del viso e permette agli occhiali di diventare un elemento centrale del look.

Tagli capelli per le over 60

A 60 anni o più, il taglio ideale deve coniugare stile, praticità e valorizzazione dei lineamenti. Il più consigliato (anche) per chi porta gli occhiali è senza dubbio il pixie cut. Corto, pratico e facile da gestire, il taglio pixie offre un look elegante senza troppo impegno e, soprattutto, regala un effetto liftante al volto. A 60 anni infatti i lineamenti tendono a cedere: sollevali accorciando la chioma. Puoi optare per un pixie con volume sulla sommità o con ciuffi laterali che incorniciano la montatura degli occhiali. Se la montatura è spessa, un pixie leggermente più lungo e scalato aiuta a mantenere il viso bilanciato, senza appesantire il look.

Credits: Getty Images

Anche il bob corto e sfilato è un’opzione che funziona davvero bene. Questo taglio incornicia il viso, e con le punte sfilate crea un effetto di leggerezza, perfetto per evitare che gli occhiali sovrastino il look.

Credits: Spotlight/Launchmetrics

E poi, ci sono coloro che ai capelli lunghi non rinunciano mai, pensa a Ornella Muti, Monica Bellucci o Demi Moore. Nei loro casi i capelli sono davvero lunghi, eppure danno a queste star un’allure senza tempo. Ancora una volta, il segreto è bilanciare capelli e occhiali lasciando che il volto sia libero da ciuffi o frange.

