Tendenze capelli le frange 2025: versione mini

Tendenza capelli, tra le frange 2025 si fa notare quella corta corta. In versione mossa o liscia, rinfresca subito il look. Ora fa gran tendenza con il pixie cut, ma sta molto bene anche con le maxi lunghezze. Si addice soprattutto a chi ha lineamenti minuti, andrebbe invece evitata se il viso è un po’ troppo tondo perché tende ad allargare ulteriormente l’ovale. Facile da gestire per quanto riguarda lo styling, tieni presente, però, che richiede un appuntamento mensile in salone per la classica spuntina.

Tendenza capelli la frangia lunga, ma leggera

Tra le tendenze capelli 2025 la frangia nirvana è quella che piace di più. Si tratta di una frangia lunga che copre appena le sopracciglia, ma leggera. Sfilata al punto giusto per restare soffice. Funziona bene se hai i capelli lisci o leggermente mossi. Riproporziona un viso allungato e mimetizza una fronte piuttosto alta.

Tendenza capelli, tra le frange 2025 vince quella riccia

Tra le tendenze capelli 2025 i tagli mossi e ricci tornano a essere i protagonisti. Anche quelli con la frangia. Ribelle e un po’ selvaggia, la frangia riccia è ideale per chi preferisce la naturalezza. Sta bene con i tagli scalati come lo shag e va lasciata asciugare sempre all’aria. Per la piega dai la preferenza all’asciugatura con il diffusore e aiutati con un tocco di mousse da applicare sui capelli umidi.

Frange 2025, prova la wispy

Tra le tendenze capelli 2025, la frangia a ciuffetti, chiamata anche wispy, regala subito un’aria giovane e fresca. Sta bene soprattutto con i tagli corti, come il bob e il pixie. Come va asciugata? Puoi portarla al naturale o più strutturata, modellando le ciocche con un po’ di gel.

Tendenze capelli 2025, la frangia scolpita

Tra le frange più gettonate per la prossima stagione spicca anche quella scolpita. Si porta con il blunt bob, il taglio grafico con linee nette e precise, abbinato appunto a una frangia altrettanto lineare. Richiede una forte personalità ed è ad alto tasso di manutenzione, sia per quanto riguarda la piega che per la spuntatina mensile d’obbligo.

Tendenze capelli, la frangia rétro

Tra le tendenze capelli 2025 c’è anche la frangia di media lunghezza. Ideale con un bob corto, regala uno stile da flapper girl anni ’20. Sceglila se vuoi mettere in risalto la parte alta del viso: cioè occhi e zigomi. Evitala però se hai i capelli molto grossi e mossi perché rischi l’effetto barboncino. Per lo styling, puoi accentuare lo stile vintage modellando bene le ciocche con del gel.

