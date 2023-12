I l 2023 è stato dominato da un "lusso tranquillo", nella moda come nei look capelli. Molti ce li porteremo nel 2024, che si tratti di tagli, di colore o di acconciature. Abbiamo selezionato i 10 look più belli che continueranno a fare tendenza, se non di più

Come ogni fine dicembre che si rispetti scatta l’operazione kermesse degli avvenimenti principali dell’anno che sta per concludersi. O delle donne che hanno segnato il 2023. E le tendenze capelli non fanno eccezione. Spesso i look più belli, visti sui red carpet o in passerella, diventeranno un trend ancora più forte nel prossimo anno.

Il 2023 è stato definito, dagli osservatori di costume, l’anno del quiet luxury, un lusso tranquillo, cioè non gridato né sbandierato a colpi di stendardi. Sicuramente possiamo ravvisare lo stesso spirito quiet anche nelle tendenze capelli. Non a caso, questo è stato l’anno dei capelli sciolti nelle occasioni eleganti, dei mollettoni da casa portati anche outdoor e dei volumi contenuti delle capigliature.

Guarda cosa ci porteremo nel 2024 delle tendenze capelli dell’anno che sta per finire.

Italian bob, tra le tendenze capelli più amate

Iniziamo la nostra classifica dei look più belli del 2023 che vedremo anche nel 2024 con un taglio che Oltroceano hanno definito Italian bob, tradotto letteralmente caschetto all’italiana. Sarà perché ricorda le italiche dive degli anni ’50 e ’60, come Gina Lollobrigida e Claudia Cardinale, ma l’epiteto ci fa molto onore, visto che sta spopolando a latitudini ben distanti da noi. E lo diciamo con una punta d’orgoglio.

Con la sua chioma vaporosa, Zendaya è l’esponente perfetta dell’italian bob. Ma in cosa si caratterizza questo taglio? Nel volume rotondo, negli angoli smussati e nella messa in piega dal gusto rétro. Un’estetica vintage che l’attrice di Spiderman ha reso più moderna con le schiariture effetto balayage color caramello.

Getty

Sceglilo se

Hai tanti capelli, anche mossi che si acconciano facilmente con un colpo di spazzola o i moderni styler per capelli.

Blunt cut, il caschetto lineare

Restiamo in tema di caschetto, il blunt cut, un’espressione che, per chi ama le definizioni dei tagli, indica il carré tagliato pari, ma non troppo geometrico. Le linee sono infatti gentili e un po’ smussate, quindi mai del tutto rigorose. Si porta con una piega naturale, mossa o liscia senza troppi giochi di styling. Il blunt cut ha dominato le tendenze capelli del 2023, trovando nella modella Hailey Bieber una perfetta interpreta. E sicuramente non ci abbandonerà nel 2024.

Getty

Sceglilo se

Hai i capelli lisci naturali, non molto voluminosi o che tendono ad appiattirsi il giorno dopo dello shampoo.

Tendenza frangia a tendina sui capelli lunghi

È il change look che ha interessato diverse celeb nel 2023, tra cui Kate Middleton e Julia Roberts. Si tratta dell’elegante frangia a tendina che nell’anno che sta volgendo al termine abbiamo visto portare su chiome lunghissime. Piace e continuerà a piacere nel 2024 perché non stravolge il look di chi è resistente ai grandi cambiamenti e ai tagli netti. Ha solo un difetto: non è adatta a chi ha capelli ricci o sottili non molto voluminosi, in quanto ha bisogno di molta massa.

Getty

Sceglila se

Desideri una rinfrescata al tuo look senza timori di pentirsi.

Il taglio a metà tra pixie cut e bob di Kasia Smutniak

Il recente cambio radicale di Kasia Smutniak ha fatto furore e sicuramente ispirerà tante donne di tutte le età che stanno pensando di passare a un più comodo taglio corto. Inoltre, rientra a pieno titolo tra le tendenze capelli del 2024, che verteranno su tagli ibridi, a metà tra un genere e l’altro. Proprio come il taglio della Smutniak, cioè il bixie, neologismo coniato dalla crasi di bob e pixie cut (il celebre taglio a folletto).

Getty for Pomellato

Sceglilo se

Sei davvero convinta di passare ai capelli corti o se vuoi rinnovare il tuo solito pixie.

Il biondo freddo con le radici a contrasto

A giudicare dal numero di bionde fredde (dal platino al biondo ghiaccio) che calcano lo street style, si direbbe che nell’aria ci sia un desiderio di sentirsi un po’ scandinave. Peccato che non sia un colore facilissimo da portare, soprattutto se non si hanno i colori lunari di Vanessa Kirby, l’attrice interprete di Giuseppina in Napolén, in questi giorni al cinema.

Getty

Sceglilo se

Sei davvero chiara di carnagione o, anche se, ti abbronzi, appartieni alla stagione cromatica estate, altrimenti il biondo freddo rischia di invecchiarti o di spegnerti.

Tendenze colore capelli: il caramello

Sempre in tema di colore di capelli, un colore che sta svettando in cima alla classifica delle tendenze capelli più amate del 2023 di sicuro successo anche nel 2024 è il caramello. È la beauty signature di Jennifer Lopez che ci conferma quanto la ragazza del Bronx ne capisca in fatto di look. Promosso a pieni voti.

Getty

Sceglilo se

Non c’è una vera controindicazione: il bravo colorista saprà trovare la nuance adatta a qualsiasi incarnato e colore di capelli.

Tendenze acconciature: la coda bon ton alla Barbie

Il Barbiecore è stato il trend dominante della seconda metà del 2023 che senz’altro vedrà qualche strascico nel prossimo anno. Un look che non tramonterà facilmente? La coda alta bon ton caratterizzata dalla punta all’infuori in stile pin up anni ’50 e la la ciocca di capelli “supplementare” che funge da finto elastico. Ma il più dettaglio più chic è senz’altro quel ciuffo laterale ben disciplinato e portato dietro l’orecchio.

Getty

Sceglilo se

Hai in previsione occasioni eleganti o formali, sia di sera che di giorno.

Il cerchietto e il fiocco sullo chignon

Il cerchietto è un accessorio che da qualche stagione è sulla cresta dell’onda, e non accenna a scendere, anzi ogni mese esce un nuovo tipo. Che va ad arricchire il folto gruppo delle tendenze in fatto di accessori per capelli. Ma accanto al cerchietto c’è il fiocco sullo chignon che ci ricorda quanto il 2023 sia stato l’anno del quiet luxury, il lusso tranquilli.

Launchmetrics

Sceglili se

Ti piacciono i look capelli un po’ leziosi e bon ton.

La frangia laterale tra le tendenze IN del 2023 e 2024

Né ciuffo né frangia tout court, la frangia pettinata a lato è una delle tendenze vincenti del 2023 che senz’altro tornerà nel 2024. Nella foto uno scatto del backstage della sfilata di Etro spring summer 2023.

Launchmetrics

Sceglila se

Hai dimestichezza con gel e cere modellanti.

Le ciocche libere dai capelli legati

Lo hanno ribattezzato tendy, giocando sul dubbio tra “tenero” e “tendente verso il basso”. È un look che piace alle giovanissime perché fa appunto tenerezza e che continuerà a spopolare tra le tendenze capelli del 2024.

Launchmetrics

Sceglilo se

Ami i capelli raccolti modo stretto.