Tendenze capelli corti 2024: sarà l’anno dei tagli “ibridi”

I bridi sono quei tagli indefiniti, a metà tra caschetto e pixie cut, il classico taglio "stile folletto" che domina i look very short. Ideali per capelli fini e mossi. Ecco le anticipazioni con tante foto da salvare!

“E se per il nuovo anno mi tagliassi i capelli corti?”. Una domanda che sicuramente sarà balenata nella testa di molte di noi, soprattutto se portiamo già un caschetto. Ma, si sa, il passaggio allo short hair vero e proprio è delicato, eppure molte donne assicurano che poi è stata la svolta. Un po’ come le celeb che nel 2023 hanno cambiato look, accorciando proprio i capelli.

Una di queste è Kasia Smutniak che recentemente ci ha stupito con un taglio corto dopo oltre 10 anni di media lunghezza. Guarda caso, il taglio dell’attrice e regista polacca è quello che, secondo i pronostici, dominerà le tendenze dei capelli corti 2024, ovvero il bixie cut. Un taglio dai contorni sfumati e il perimetro indefinito, un mix vincente (la parola bixie è l’unione di bob e pixie) che dona leggerezza al volto.

Nelle prossime righe entriamo nel dettaglio dei nuovi trend con le foto di passerella e street style.

Launchmetrics

Tendenze capelli corti 2024: il bixie cut

In fatto di capelli corti, le ultime stagioni sono state la culla dei tagli “ibridi”, cioè quei nuovi tagli che si collocano a metà tra tagli ben noti. Da qui la nascita di neologismi, come il bixie cut (bob + pixie cut), il mixie cut (mullet + pixie) e le vari sperimentazioni dello shag, il taglio iper scalato per eccellenza. Il comun denominatore tra queste tagli? Le scalature pronunciate che danno volume ai capelli sotti e bilanciano la corposità dei capelli doppi.

Il bixie cut è caratterizzato da un maggior volume sulla sommità del capo, il mixie cut è l’esatto contrario: più lungo e voluminoso (ma di poco) in basso, verso la nuca. Entrambi sono tagli sono unisex.

Launchmetrics

In alto e in basso alcuni scatti della sfilata e del backstage di Stella McCartney per la primavera estate 2024. I tagli richiamano un’estetica sottilmente androgina che si sta imponendo sempre più nelle tendenze dei capelli, soprattutto corti.

Tendenze capelli corti ricci

I tagli corti ibridi, che non appartengono alla categoria netta del pixie o del carré, sono perfetti per esaltare la bellezza dei ricci. Assecondano infatti l’ondulazione donando un aspetto molto elegante. Si realizzano con una tecnica di taglio che consiste nel creare più strati di capelli, simulando gli effetti a farfalla del butterfly cut (specifico per le lunghezze XL), ma sul corto.

Launchmetrics

Launchmetrics

In alto due tagli che si ispirano al mullet (mixie cut) per capelli ricci.

I caschetti cortissimi

Nel 2024 i carrè cortissimi saranno una tendenza molto forte per chi non vuole portare i capelli al di sotto del mento. Ma le vere tendenze si muovono tutte verso la direzione della personalizzazione. I tagli corti tengono sempre più conto dei lineamenti e della struttura ossea della testa, adattandosi alla sua forma. È quello che in gergo viene chiamato contour bob.

Launchmetrics

Launchmetrics

Tendenze capelli corti 2024: i tagli cortissimi

Se non sono rasati, poco ci manca. Così i capelli cortissimi conquistano le tendenze dei capelli corti del 2024 con lunghezze quasi azzerate. Ideali per totalmente look anche dal punto di vista del colore, che nel prossimo anno non vedrà mezze misure: o platino o castano scuro. Quasi tutti questi tagli si portano con frangette appena accennate.

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Ispirazione anni ’90

E si conferma anche per il 2024 il bowl cut, il taglio alla Demi Moore in Ghost, un taglio che ha fatto scuola dominando le tendenze dei capelli corti per oltre un decennio: i gloriosi anni ’90. Un taglio non facile, anzi, ma che ci si può regalare per una parentesi. La fortuna è che la frangia fa presto a crescere per diventare un ciuffo distintivo di un classico pixie cut, il celebre taglio “a folletto” re di tutti i tagli corti. Ma se ci si dovesse stancare si fa sempre in tornare a passare a un bixie o un mixie cut, in un ibrido indefinito che gioca a confondere tra uno stile e l’altro. Il bello dei capelli corti è proprio questo!

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Alcuni look di tagli in stile anni ’90: taglio corto a scodella, doppio taglio e il classico taglio alla maschietta