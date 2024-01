O ltre 20 foto da salvare nel rullino del telefono per cambiare colore o confermare quello che si ha di base, magari rinnovato con qualche schiaritura. A patto che sia lieve e quasi invisibile...

Dopo anni di balayage e schiariture più o meno “selvagge”, i capelli castani ritrovano nel 2024 la pienezza che li contraddistingue. Anzi, le tendenze decretano il successo il trionfo del castano naturale che Oltreoceano chiamano “expensive brunette“, il vero castano con cui si nasce, a prescindere dalla tonalità.

Tra toni caldi (come cannella, color castagna e caramello) e toni freddi come moka, cioccolato ed espresso tostato, il colore dei capelli castani si apre a un ventaglio di possibilità cromatiche che lo rende tutt’altro che noioso. La palette di nuance è infinita sfaccettandosi in tonalità infinite, quasi impossibile da descrivere a parole.

Launchmetrics

Capelli castani: tonalità ispirazione

E se ci si dovesse stancare del classico castano (con cui si è nate magari) si può sempre rinnovare le lunghezze con qualche schiaritura leggera, effettuata con la tecnica a pettine. Per non snaturare i capelli castani si può ricorrere “graffiature” più chiare piuttosto che a fasce di colore a contrasto.

Di stagione in stagione, questa versatile tonalità di capelli rende facile rinnovare e rivitalizzare la tua chioma Ti senti noioso? Premi il pulsante di aggiornamento con tocchi di miele e caramello. Ti senti audace? Lascia il segno con la moka o un effetto cenere terrosa.

Capelli castani scuri

Tonalità amata da chi preferisce i colori netti. L’unica avvertenza, suggeriscono gli hair stylist delle dive, è quella di calibrare bene la lunghezza dei capelli con la propria altezza. I capelli scurissimi e lunghi si sposano benissimo con donne alte, possono invece rendere più minuta una donna non tanto alta.

Un bel taglio di capelli, leggermente scalati, aggiungerà movimento alla chioma, per impedire che i capelli castani scuri appiattiscano il volto.

Launchmetrics

La Bioesthetique

Launchmetrics

Jean Louis David

Launchmetrics

Capelli castani medi

È la classica tonalità di castano che sta bene a tutte. Riscalda la carnagione e mette in risalto gli occhi marroni, da quelli più castani a quelli più scuri.

Per ottenerlo, chiedi al tuo parrucchiere una base di castano scuro, che puoi illuminare con riflessi caramello o rame per ravvivare ancora di più la carnagione. Ciò che rende questa tonalità di castano particolarmente calda sono le punte rosse in essa contenute, che aggiungono corposità ai capelli, conferendogli quel tipico aspetto “cioccolatoso

Inebrya

Wella

Launchmetrics

Launchmetrics

Castani chiari

Questa tonalità di castano dona l’effetto di capelli schiariti dal sole. È composto da un’unione sapiente di miele e caramello, che ravviva la carnagione. La caratteristica di questo castano dorato consiste nel fatto che i toni più chiari sono miscelati e non striati. Sta bene sia alle carnagioni pallide che a quelle olivastre, perché aggiunge colore senza eccessi.

Launchmetrics

Framesi

Launchmetrics

Con effetti luce e schiariture

Quando si schiariscono i capelli scuri anche di poco, si effettua sempre una decolorazione: ciò, dopo ripetuti lavaggi, può far emergere il pigmento rosso che, di base, il capello castano contiene. La soluzione? Restare sempre sulla propria famiglia cromatica, cioè se calda/dorata o fredda/cenere e tonalizzare l’eventuale tinta sbagliata con prodotti appositi.

Franck Provost

Alfaparf

TONI&GUY

Wella

EVOS

Con riflessi rossi, ramati o mogano

Se sei mora, e desideri cambiare look, restando nei tuoi colori di base, puoi chiedete al tuo parrucchiere di schiarire leggermente le punte con un tono di castano color castagna che, grazie ai pigmenti rossi, dà ai capelli un riflesso mogano appena accennato.

Wella

Launchmetrics