Cherry-Chocolate: il colore di capelli perfetto per l’estate

D a Zendaya a Dua Lipa, fino a Jenna Ortega: arriva dalle star l'ispirazione per la tonalità di capelli più trendy che c'è. Ecco com'è e a chi sta bene

A guardare le star, sembra che nel 2024 tutte desiderino cambiare stile dei capelli. Rihanna è diventata bionda, Megan Fox si è regalata un caschetto azzurro, Beyoncé ha lanciato i capelli texani. Ma c’è un colore che Zendaya sfoggiava già nel 2019 e che oggi non solo è tornato di moda, ma sta riscuotendo un successo indiscusso sui social network: il Cherry-Chocolate. Di che cosa si tratta? Come fa già capire il nome è un marrone cioccolato misto a ciliegia.

Che cosa è il Cherry-Chocolate

La tonalità più trendy della primavera affianca due tinte apparentemente inconciliabili: il cioccolato e il rosso intenso. Se fosse un cioccolatino, sarebbe uno di quelli all’amarena. Ma sulla testa dona profondità e stile ai capelli castani, evidenziandoli con i riflessi ciliegia.

Cherry-Chocolate: a chi sta bene?

La tonalità castana-ciliegia è perfetta per le more. Infatti, si tratta di un colore abbastanza scuro, che sta bene con gli incarnati più chiari. Se sei bionda, potrebbe essere una scelta un po’ shock, ma anche una svolta se proprio vuoi rivoluzionare il tuo look (ma sappi che tornare indietro poi non sarà facilissimo).

Come mantenerlo

Il Cherry-Chocolate ha conquistato star come Zendaya, Dua Lipa e Jenna Ortega. Il colore più essere declinato in tonalità più o meno intense, proprio come hanno fatto loro.

Per mantenerlo, la parola chiave è “shampoo blu”. Infatti, questo tipo di detergente regala profondità alle tonalità più scure e neutralizza l’effetto arancione. Se poi vuoi mantenere una buona luminosità, applica un olio naturale: la tua chioma diventerà splendente.