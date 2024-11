Quando si tratta di cambiare colore ai capelli, il processo può spesso trasformarsi in una relazione di amore-odio. I risultati finali possono essere straordinari, ma il tempo, la manutenzione e i costi legati alla colorazione sono elementi che scoraggiano molte persone. Tuttavia, per chi cerca un look naturale e a bassa manutenzione, i babylights rappresentano una soluzione perfetta. Questi sottili riflessi donano luminosità e leggerezza ai capelli, con un effetto delicato e raffinato. Nonostante abbiano recentemente guadagnato popolarità grazie a influencer e celebrità come Jennifer Aniston e Chrissy Teigen, i babylights non sono una novità: questa tecnica esiste da decenni ed è amata per il suo stile discreto ma di grande impatto.

Cosa sono i babylights

I babylights sono riflessi estremamente fini che si fondono naturalmente tra i capelli, creando un effetto luminoso e sfumato. Rispetto ai tradizionali colpi di sole, che spesso offrono un contrasto evidente, i babylights si distinguono per il loro aspetto naturale e la capacità di illuminare i capelli con delicatezza. La versatilità dei babylights le rende ideali per tutti i tipi e colori di capelli, dal biondo miele al castano profondo.

Come si realizzano

La creazione dei babylights richiede precisione e competenza. Utilizzando tecniche di schiaritura con lamina o balayage dipinto a mano, il colorista applica riflessi molto sottili per ottenere un effetto uniforme. L’obiettivo è creare sezioni di capelli estremamente fini che si fondano con il colore di base. Il processo può variare in base al risultato desiderato: si può optare per alcune ciocche per incorniciare il viso o per una schiaritura diffusa su tutta la testa. Per un effetto più naturale, spesso viene applicato uno smalto tonalizzante che attenua i contrasti e aggiunge profondità al colore.

Differenza con i colpi di sole e il balayage

A una persona non esperta potrebbe non apparire evidente la differenza tra babylights, colpi di sole e balayage. Ma, anche se queste tecniche sembrano simili, ognuna ha le proprie caratteristiche distintive. I colpi di sole tradizionali utilizzano la pellicola per creare riflessi marcati, mentre il balayage prevede un’applicazione a mano libera per un effetto più sfumato. I babylights, invece, si caratterizzano per la loro delicatezza: i riflessi sono così sottili che sembrano quasi naturali. La scelta varia in base alle esigenze del cliente.

I vantaggi dei babylights

Uno dei principali punti di forza dei babylights è la loro manutenzione ridotta. A differenza dei colpi di sole più evidenti, che richiedono ritocchi frequenti, i babylights crescono in modo uniforme e naturale, senza creare linee di demarcazione evidenti. Questo consente di allungare i tempi tra un appuntamento e l’altro, rendendole ideali per chi cerca un look curato ma poco impegnativo. Per mantenere il colore vibrante, è consigliabile utilizzare shampoo e balsami specifici per capelli trattati e applicare regolarmente maschere nutrienti per prevenire secchezza e sfumature ottone.

Il costo dei babylights

Il prezzo dei babylights può variare in base al salone, all’esperienza del colorista e alla lunghezza dei capelli. Di solito, il costo parte da circa 150 euro, ma la durata e la qualità del risultato rendono questo investimento più che valido. Inoltre, la bassa frequenza di ritocchi compensa ampiamente la spesa iniziale.

