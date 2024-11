Hai finalmente trovato il coraggio e sei passata dai capelli lunghissimi a un taglio corto, ma non cortissimo: un bob. Il problema è che adesso che devi andare in palestra, non sai come impedire alle ciocche di darti fastidio al viso e agli occhi mentre fai gli esercizi.

Strategie per capelli lunghi

Non hai tutti i torti. Per chi ha i capelli lunghi, tenerli a bada quando si fa sport non è difficile: basta una coda da cavallo, una treccia, uno chignon e il problema è risolto. Ma se la tua chioma non ha una lunghezza tale da poter utilizzare uno di questi tre stratagemmi, il fastidio è assicurato.

Soluzioni per capelli corti: la fascia

Ma tu non vuoi avere un’aria trascurata mentre fai sport, vero? Nessun problema: esistono soluzioni anche per i capelli corti o a caschetto, per tenerli lontano dal viso mentre ti alleni e nel frattempo sentirti in ordine.

Una soluzione potrebbe essere quella di usare una fascia. In vendita ce ne sono di sfiziosissime, monocolore, con stampe a fantasia e anche di tessuti diversi. Se la lunghezza della tua chioma lo consente, potresti fare una piccola coda da cavallo e tenere ferme le ciocche che non entrano con una fascia elastica, magari abbinata al tuo abbigliamento da palestra. In questo modo non avrai capelli che si appiccicano al viso mentre sudi.

Simpatiche clip

Un’altra idea è quella di usare delle clip per capelli. Potresti fare una coda altissima e fermare le ciocche che non entrano con dei fermagli. Puoi sceglierne del colore dei tuoi capelli, ma anche coloratissimi. Oppure, potresti fare due codine sui lati della testa e fermare il resto delle ciocche con clip e mollette, anche invisibili.

Mini chignon

Se, invece, nonostante siano corti, i tuoi capelli permettono di fare una codina alta, potresti selezionare solo la parte frontale, quella che potrebbe darti fastidio e fare una piccola coda al centro della testa. Se ti piace, potresti anche chiudere questa codina in un piccolo chignon, e lasciare il resto dei capelli, quelli sul retro della testa, liberi. Così saresti in ordine e non avresti alcun fastidio durante l’allenamento.