Cold girl make-up: il nuovo trend virale su TikTok

N ella stagione fredda, meglio apparire come se si fosse appena state esposte a temperature sotto lo zero. Lo pensano le ragazzine sui social network. Ecco come realizzare il nuovo trucco gelido

Si chiama “Cold girl make-up” il nuovo trend che ha conquistato le ragazzine su TikTok. In che cosa consiste? Già il nome, “trucco da ragazza fredda”, ovvero trucco “ho freddo”, la dice lunga. No, non si tratta di andare fuori senza cappotto a congelare, ma la tendenza si ispira alle temperature gelide.

Ideata dalla creatrice digitale Zoe Kim Kenealy, questa nuova tendenza virale consiste nel fare apparire la tua pelle come se fossi stata esposta al gelo nel modo più bello possibile. Per riuscirci bastano poche regole.

Parola d’ordine: blush

Il cold girl make-up ti dà quell’atmosfera da guance rosee che sfoggiano tutte coloro che sono appena entrate in casa, o in un locale, dal freddo. Per riuscirci bisogna esagerare con il blush. Alcune tiktoker hanno poi declinato il trend aggiungendo un ombretto gelido, illuminante e un rossetto sfumato, al punto da dare l’effetto di labbra sottilmente screpolate.

Come realizzare il Cold girl make-up

Il primo passo è perfezionare la base. Il trucco naturale è fondamentale, quindi inizia con una crema idratante colorata o un fondotinta leggero. Dopo, usa il correttore per trattare le imperfezioni e, facoltativamente, aggiungi sotto gli occhi, per farli risaltare, un tocco di correttore illuminante, un paio di tonalità più chiare.

Sopracciglia raffinate

La preferenza per le sopracciglia è che siano naturali ma raffinate. Usa un rocchetto e un sapone per sopracciglia per spazzolarle verso l’alto e verso l’esterno.

Le gote devono essere rosse

Il fard esagerato è uno dei passaggi più vitali per ottenere il cold girl make-up. Meglio utilizzare una formula in crema in una tonalità rosa o frutti di bosco. Passalo sulle guance, sotto gli occhi e sul ponte del naso.

Cold girl make-up: sì ai riflessi argentati

Successivamente, accentua sottilmente i tuoi lineamenti come meglio credi, utilizzando un riflesso argentato o bianco dai toni freddi, che ricorda il gelo. Dai una leggera spolverata al viso sulla parte superiore degli zigomi, sulla punta e sul dorso del naso. Puoi scegliere di applicare il luccichio su tutte le palpebre o, in alternativa, accentuare solo gli angoli interni degli occhi per un look più sottile.

Labbra quasi screpolate

Completa il look con labbra a ghiacciolo, o meglio sfumate. Lo scopo è ottenere l’aspetto di una increspatura bruciata dal vento. Applica il rossetto al centro delle labbra e sfuma verso l’esterno in modo che la concentrazione di colore più forte sia al centro.

Trovare la tonalità perfetta può richiedere alcuni tentativi ed errori: quando selezioni la tonalità, pensa al colore delle tue labbra, ma più scuro. Puoi finire con un lucidalabbra trasparente per esagerare l’aspetto freddo.