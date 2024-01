Il “trucco pre-doccia”, la nuova tendenza su TikTok

C osa si nasconde dietro Il nuovo trend che consiste nel truccarsi in maniera giocosa e leggera appena prima della doccia?

Sui social sta letteralmente spopolando il “pre-shower makeup” (trucco pre-doccia). Di tendenza su TikTok (l’hashtag “#preshowermakeup” ha raccolto quasi 4 milioni di visualizzazioni), il “vizio” di truccarsi prima di entrare in doccia sta accomunando tantissime appassionate di cosmesi. Ma che cosa si nasconde dietro questa tendenza a prima vista così bizzarra?

Sperimentare in totale relax

Il “pre-shower makeup” è il nuovo trend di Tik Tok che consiste nel truccarsi in maniera giocosa e leggera appena prima della doccia. Si tratta di un modo per sperimentare con colori e stili diversi, senza preoccuparsi di rovinare il look con l’acqua o il vapore. Alcune utenti sostengono che il trucco pre-doccia sia anche un modo per rilassarsi e divertirsi, oltre che per esprimere la propria creatività. Altre, invece, lo usano come una sfida per vedere quanto tempo resiste il loro trucco sotto la doccia, o come un test per valutare la qualità dei prodotti waterproof.

Nascono i challenge di “pre-shower makeup”

Il fenomeno ha attirato l’attenzione di molti influencer e make-up artist, che hanno condiviso i loro video e le loro opinioni sul pre-shower makeup. Alcuni hanno mostrato le loro abilità e i consigli per realizzare un trucco pre-doccia perfetto. Altri hanno anche lanciato delle challenge ai loro follower, invitandoli a replicare il loro look o a creare il proprio.

Non esente da critiche

Il pre-shower makeup non è esente da critiche e controversie. Alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto per questa tendenza, considerandola uno spreco di tempo, di prodotti e di risorse idriche. Altri hanno messo in dubbio l’igiene e la salute della pelle, sostenendo che il trucco pre-doccia possa ostruire i pori e causare irritazioni o infezioni. Infine, alcuni hanno accusato il pre-shower makeup di essere una forma di pressione sociale o di insicurezza, che spinge le donne a non sentirsi mai a proprio agio con il proprio aspetto naturale.

Trucco pre-doccia, una tendenza che divide

Il pre-shower makeup è quindi una tendenza che divide e che solleva diverse questioni. Si tratta di un semplice passatempo o di una moda dannosa? Di un gesto di libertà o di conformismo? Di un’occasione di divertimento o di stress? La risposta dipende probabilmente dal punto di vista di ognuno e dal modo in cui si vive il rapporto con il trucco e con se stessi.