Cosa serve per per fare una skincare perfetta? Parto dal siero ghiacciato

Per aumentare l’efficacia di un concentrato che funziona da lifting immediato o da super idratante, devi semplicemente passare sulla pelle, subito dopo averlo applicato, un cubetto di ghiaccio. Lo shock termico provoca una vasocostrizione che facilita l’assorbimento dei principi attivi in profondità.

Vai di dry brushing

La classica spazzolatura che si utilizza per il corpo funziona anche per preparare il viso al trattamento urto. Scegli una spazzolina rotonda con le setole naturali e morbide, quindi, a secco, massaggia dal centro verso l’esterno, dalle guance verso le orecchie, terminando il movimento sulla base del collo. Poi, dalla fronte vai verso la radice dei capelli e le tempie. Con il dry brushing dai una scossa al sistema linfatico e alla microcircolazione, che illuminerà al massimo la carnagione, intensificando l’azione della fiala.

Come migliorare efficacia skincare con la digitopressione

Prima di massaggiare il prodotto occhi, distendi tutta la zona con qualche movimento che mima le manovre della digitopressione. Premi con l’indice per 20 secondi gli angoli interni dell’occhio (dove si trovano i dotti lacrimali), poi passa a quelli esterni, sempre per 20 secondi. Ripeti per 4 volte. Con questo movimento aiuti a sgonfiare lo sguardo e attenui subito le borse.

Un impacco termale

Se hai la pelle arrossata, prima della tua beauty routine speciale, aiutala con un impacco di acqua termale. Ma non limitarti a vaporizzarla. Utilizza le veline: bagnale bene con il prodotto, quindi applicale come una maschera su tutto il viso e lascia in posa per almeno 10 minuti.

Applica l’acido ialuronico sulla pelle bagnata

Se il tuo siero è un concentrato di acido ialuronico, applicalo sempre sul viso inumidito. In questo modo, ne potenzi l’effetto umettante: lo ialuronico è infatti una molecola idrofila (che si lega con l’acqua) e, così, trattiene ancora più idratazione di quanto farebbe sulla pelle asciutta. Con un risultato rimpolpante notevole.

Sfrutta il vapore per migliorare efficacia skincare

La pelle diventa più ricettiva verso qualsiasi trattamento se sfrutti il vapore. Il momento migliore per applicare maschera e sieri, per esempio, è subito dopo la doccia, quando i pori sono dilatati. L’alternativa più efficace è la sauna viso: anche esporsi ai classici fumenti funziona. Nell’acqua puoi aggiungere un cucchiaio di bicarbonato o qualche goccia di oli essenziali. Poi applica il tuo prodotto booster.

Come mantenere giovane la pelle del collo

«È un’area troppo spesso trascurata, ma un impatto diretto sull’éclat del viso» assicura la facialist trainer Delphine Langlois. «Massaggiare il collo è il segreto per distendere i lineamenti e cancellare la stanchezza». Fai così: applica il tuo prodotto urto, quindi pizzica lo sterno-cleido-mastoideo (l’insieme di muscoli del collo che si estendono in lunghezza da mandibola a décolleté) e, con la mano ben aperta, cerca di allungare la zona, “stirando” le fasce muscolari».

Nel beauty: sieri e prodotti urto smart

Il concentrato con acido ialuronico a triplo peso molecolare Hyalu-Lift Defence XAge di Bionike

(44,90 €, in farmacia) idrata e rimpolpa.

Prima del siero, le ampolle peeling con acido glicolico al 10% Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris

(16,49 €, 7 fiale) migliorano grana del viso e colorito.

Per i massaggi tonificanti, c’è il Roller Viso al Quarzo di Sephora (18,74 €).

La maschera express Oxygen Glow di Filorga (40 €, in farmacia) mixa un tris di principi attivi peeling-like illuminanti.

Uno shot di energia per la pelle: Ampolle Vitaminiche Ricostituenti di Equilibra (15,90 €, 7 fiale).

Antietà e primer illuminante: Age Reverse Glow Primer Serum di Miamo (90 €, in farmacia).

Ricchi di collagene, i Patch Occhi Antirughe di Royal Beauty (1,30 € la coppia) rivitalizzano lo sguardo.

Gua Sha di quarzo rosa di Seasonly (29,90 €, da Sephora).

Le ampolle brevettate con vitamina C al 15% Radiance Concentrate di Endocare (45 €, in farmacia,14 fiale) hanno un effetto flash illuminante.

