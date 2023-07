Conosci il maximum hydration method? Se hai i capelli ricci, fa al caso tuo

S i tratta di un metodo in 6 passaggi ideale per chi ha capelli secchi e crespi. Ci vogliono due o tre ore per l'intero procedimento ma il risultato è sorprendente, dice chi l'ha provato

Sogni i tuoi ricci definiti e morbidi? Non potrai più fare a meno del maximum hydration method. Si tratta di un metodo in 6 passaggi per lo styling dei capelli ricci.

Cos’è il maximum hydration method

Si traduce letteralmente con il “metodo della massima idratazione” e, come indica il nome, è incentrato sull’obiettivo di trattenere il più possibile l’umidità dei capelli. Non è una tecnica di styling rapida: prevede sei step in cui si alternano maschere e detersione e ci vogliono almeno due o tre ore di tempo per portare a termine l’intero procedimento.

A chi è rivolto

È una tecnica che funziona per tutti i tipi di ricci, compresi quelli afro. La tipologia di capello su cui agisce meglio è quella a bassa porosità che assorbe e trattiene poca acqua. Se i tuoi capelli sono particolarmente secchi e crespi, fa proprio al caso tuo e chi l’ha provato garantisce risultati sorprendenti.

I 6 passaggi del maximum hydration method

Si parte con il “Cherry Lola treatment”, una maschera naturale fai-da-te molto popolare nella comunità afro, che idrata in profondità. Ideata dalla blogger Cherry Lola nel 2009, ha questi ingredienti: due tazze di yogurt bianco intero o greco, due cucchiai di aminoacidi e altri due di bicarbonato, che migliora la porosità del capello e quindi l’assorbimento della lozione. Va applicata su tutta la chioma suddivisa in sezioni, lasciata in posa da mezz’ora a due ore.

Lo shampoo chiarificante e l’aceto di mele

Dopo il “Cherry Lola treatment”, bisogna sciacquare i capelli con lo shampoo chiarificante cioè purificante e infine passare su tutta la chioma un flacone spray composto per metà da acqua e per l’altra metà da aceto di mele.

Il co-wash e la maschera all’argilla

Il passaggio seguente si chiama co-wash, cioè un lavaggio con un prodotto specifico per ammorbidire e nutrire i capelli. Ora dovrai comporre una nuova maschera a base di bentonite, un’argilla di origine vulcanica: unisci a una tazza di questa argilla in polvere mezza tazza di acqua e un cucchiaio di miele, aceto di mele o olio d’oliva. Lascia in posa per 15 minuti, poi sciacqua bene.

Lo styling e l’asciugatura

Sui capelli bagnati applica un balsamo e la crema per definire con le dita i tuoi ricci. Poi procedi all’asciugatura con il diffusore, preferibilmente a testa in giù per aumentare il volume.

La frequenza del maximum hydration method

Il maximum hydration method va fatto una volta ogni due settimane. Si può aumentare la frequenza per alcuni passaggi come la maschera all’argilla e il co-wash.