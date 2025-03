Il segreto dei cosmetici low cost

Bellezza e cura di sé oggi sono possibili anche a prezzi mini grazie ai migliori prodotti skincare low cost. Ma se la beauty care si fa sempre più democratica, certo non significa dover rinunciare alla qualità o all’efficacia dei cosmetici. Al contrario: l’attenzione agli ingredienti e l’adeguamento alle normative garantiscono alle formule “accessibili” performance e caratteristiche pari a quelle delle più costose. «L’85% dei nostri prodotti è made in Europe, tutti i processi di produzione sono conformi agli standard cosmetici internazionali e ai nostri rigorosi requisiti» conferma Elvira Viteritti, Team Lead Communication di Cosnova Italia, azienda leader nel settore del color cosmetics a prezzi mini con i brand Essence e Catrice. «Inoltre, non valutiamo solo cosa mettiamo nei vasetti, ma anche cosa non c’è: abbiamo eliminato parabeni e microplastiche».

L’efficacia è garantita anche nei prodotti low cost

I migliori prodotti skincare low cost vantano anche sofisticati test di laboratorio. «Dal 2017 a oggi abbiamo rivisto le formule di tutti i prodotti viso in base ai progressi della ricerca, senza però aumentare il costo del prodotto» spiega Cecilia Garofano, fondatrice di Teaology, brand indipendente che nasce dall’amore per il tè, per la cosmetica pulita, innovativa e sostenibile. «In più, usiamo solo ingredienti di provata efficacia. Se in una formula mettiamo, per esempio, un peptide (una proteina che favorisce la sintesi di collagene, ndr), è perché sarà funzionale e darà risultati: non lo inseriamo solo per vantarlo sulla confezione. E la nostra ossessione per l’efficacia ci spinge a inserire persino nei prodotti per capelli (che di solito hanno formule meno sofisticate) gli ingredienti utilizzati per la skincare».

Anche la skincare low cost vanta ricerche sofisticate

Per offrire convenienza e qualità dei prodotti un altro “segreto” sta nell’economia di scala. Spieghiamo meglio: vengono messi a disposizione di marchi “democratici” (distribuiti in grandi quantità in tutto il mondo) i risultati ottenuti da importanti investimenti in ricerca più avanzata fatti dai brand esclusivi. Come quelli «che L’Oréal effettua per fornire prodotti innovativi e sempre più performanti» chiarisce Elisabetta Debole, General Manager L’Oréal Paris. «Inoltre, per sincerarsi di selezionare il prodotto più giusto per le proprie esigenze, ora L’Oréal Paris mette a disposizione delle clienti Beauty Genius, una app basata sull’AI che consiglia le opzioni migliori». E al giusto prezzo.

Sieri e creme a meno di 40 euro

La texture ricca di Maschera Viso Nutriente Resveratrol Premium NT50 di M. Asam per qvc (29,90 €, su qvc.it) mixa resveratrolo, acido ialuronico, olio di semi d’uva e squalano.

Cellular Vitamina C Siero Illuminante di Nivea (17,99 € ) potenzia la luminosità della pelle e riduce le linee sottili.

Gelcream di Endocare (38,50 € , in farmacia), a base di bava di lumaca, svolge funzioni rigeneranti, riparatrici e antiossidanti e contrasta i danni dell’invecchiamento cutaneo.

Il flacone di Age Perfect Serum Le Duo di L’Oréal Paris (24,99 € ) combina il potere di due formule avanzate – peptidi pro collagene e vitamine – in un unico siero.

Crema Idratante Lenitiva Spf 10 di Royal Beauty (29,90 € ) racchiude acido ialuronico e ingredienti lenitivi, così idrata e protegge la pelle sensibile.

La formula biologica di Siero Viso Illuminante Antietà ai Fiori di Acqua ai Fiori di Spello (18 € ) rende la pelle più levigata e luminosa.

Roseliane Siero Levigante Correttore Anti-rossori di Uriage (36,90 € , in farmacia) rallenta l’invecchiamento cutaneo mentre protegge le cellule dall’infiammazione cronica.

La formula di Anew Skin Renewal Power Serum di Avon (25,99 € , su avon.it) stimola la produzione di due tipologie di collagene e, grazie alla niacinamide, promuove il rinnovamento cellulare.