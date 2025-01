Le unghie ovali non passano mai di moda. Se stai cercando uno stile che ti rappresenti, e che sia allo stesso glam e naturale, questo tipo di manicure può fare al caso tuo. Infatti, la bellezza di questo stile è che la forma segue la crescita naturale delle unghie ed è abbastanza uniforme da sembrare elegante. Inoltre, va bene sia per le unghie lunghissime sia per quelle più corte.

Uno stile classico

Le unghie ovali seguono la forma della punta delle dita, con bordi rotondi. Si tratta di uno stile super classico, che non segue l’ultima moda ma allo stesso tempo è sempre di tendenza. Inoltre, per le tue mani è un toccasana: la forma impedisce alle unghie di spezzarsi, o comunque ne limita la possibilità. Puoi optare per un ovale più arrotondato o più appuntito. Quanto a smalto e decorazioni, ecco sette idee alle quali potresti ispirarti.

Doppia french manicure

Una manicure perfetta per le unghie vovali? La french manicure. Se poi è “doppia”, ancora meglio. Infatti, in questo modo puoi giocare con la forma delle tue unghie enfatizzandola. Un’idea in più? Il colore bordeaux è glam.

Unghie ovali red

Il classico più classico che c’è: le unghie dalla forma ovale di colore rosso. Cosa c’è di più chic?

Rosa o lavanda

Anche il rosa è un classico senza tempo. Come tale, si sposa benissimo con le unghie ovali. Se, però, vuoi provare a declinarle in un altro modo, perché non provare con un delicato color lavanda?

French manicure ovale

La French manicure aiuta a enfatizzare la forma ovale delle unghie. Allora, perché non calcare la mano rendendola ancora più drammatica?

Unghie ovali blu

Se il blu è il tuo colore preferito e ti piace sfoggiarlo anche sulle unghie, prova a utilizzarlo in tutte le sue graduazioni. Tutto in una mano. Super glam.

Natural lucentezza

Anche lo smalto trasparente riesce a valorizzare le unghie ovali, perché ne enfatizza la naturalezza. Il tocco in più? Osare un più di “lucentezza”.

Unghie ovali multichromemagnetics

Per una serata con le amiche o da abbinare a un paio di jeans: le unghie cromate sono “multitasking” e in tutti i sensi “magnetiche”.

