Non passa giorno che sui social network non spunti un nuovo trend o qualche nuova idea per le unghie. E alla fine, tra tante ispirazioni, sei indecisa sul colore da scegliere. Se sei una persona molto attiva sul web e ti piace mostrare i tuoi look e raccogliere consensi, optare per una nuance tra le più virali su TikTok potrebbe essere una buona idea. Ecco le tonalità che potrebbero farti fare il pieno di like.

Unghie total white

Il 2024 è stato l’anno delle butter nails e del bianco in varie tonalità. Potresti regalarti una manicure tutta bianca, che va bene anche durante il periodo delle Feste. Quanto alle sfumature, c’è l’imbarazzo della scelta: che sia un bianco latte o come la neve, questo colore è sempre più popolare. Inoltre, è adatto a qualsiasi lunghezza e forma. Puoi usarlo tutto l’anno.

Manicure Black Cherry

È stato uno dei trend più virali dell’autunno: la manicure Black Cherry lanciata da Kylie Jenner è piaciuta a tutti e continua ad attirare like. Puoi scegliere un colore rosso intenso, ma non troppo profondo, oppure un bordeaux con un tocco di cioccolato fondente. C’è anche chi l’ha declinata in viola scuro con un tocco di nero. L’effetto è chic.

Unghie pink

Il rosa è un classico senza tempo. Negli ultimi mesi è tornato prepotentemente di moda e ha ispirato diversi stili e design. Su TikTok va alla grande ed è perfetto per tutte le lunghezze e le forme delle tue unghie. Se lo avevi messo da parte, è tempo di rispolverarlo.

Red passion

Mai sentito parlare della “teoria delle unghie rosse” di TikTok? Sul social più frequentato dai giovani, c’è chi è convinto che una manicure rosso fuoco abbia il potere di aumentare il buonumore e la fiducia in se stessi, oltre ad attirare gli sguardi. Puoi scgliere un rosso audace e brillante e renderlo ancora più lucido con il top coat. I like sono assicurati.

Manicure cioccolato

Il marrone domina l’inverno 2024. Puoi sceglierlo in diverse sfumature: dal cioccolato al terracotta. Ma attenta alla tonalità della tua pelle: se è molto chiara, prediligi un marrone freddo, che tende ad avere sfumature grigie o blu. Se la tua pelle è più ambrata, scegli una tonalità più calda. E ricorda: che siano profondi e scuri o cremosi e lisci, gli smalti al cioccolato sono ideali per creare una manicure chic. Osa pure.

Unghie cromate

Ormai sta diventando un classico: non passa stagione senza una manicure cromata. Non importa se monocolore o più artistica, i colori cromati sono sempre più popolari. E attirano like.

