Dimple makers, l’ultima ossessione beauty è creare finte fossette

E cco come ricreare quelle pieghe dal fascino irresistibile che caratterizzano il viso di molte celebrities, da Jennifer Garner a Brad Pitt

Sogni fossette alla Jennifer Garner o per rimanere in Italia alla Luisa Ranieri? Non sei l’unica a giudicare dall’ultimo trend beauty che spopola su TikTok, le “dimple makers”. L’hashtag dedicato conta milioni di visualizzazioni e insegna attraverso infiniti tutorial come riprodurre quelle pieghe dal fascino irresistibile che caratterizzano il viso di molte celebrities.

Le fossette delle star

Tutti pazzi per le fossette. Ma perché? Sarà appunto che i taglietti ai lati della bocca trionfano con i sorrisi di tanti vip. Sono famose per esempio quelle di Kate Middleton, Kirsten Dunst, Miranda Kerr e Ariana Grande. Ma anche sui volti maschili sono molto ambite, Brad Pitt e Harry Styles insegnano.

“Dimple makers”, i tutorial per ricreare le fossette con il make-up

Le fossette sono un dono di natura ma le esperte di bellezza hanno inventato il modo per ricrearle con il make-up. E non è per niente difficile, basta avere i prodotti giusti e seguire alcuni semplici passaggi. Dopo la normale detersione, applica il fondotinta della tua tonalità naturale su tutto il viso. Prendi poi un correttore liquido più scuro in contrasto e disegna due linee sui lati della bocca, proprio dove si formerebbero le pieghe naturali quando sorridi. Ora sfuma con un pennello, giocando con le ombre del tuo volto. Se le vuoi ancora più evidenti, puoi accentuarle con una matita labbra sulla nuance nude.

Con un dispositivo o con la chirurgia

Se vuoi un risultato più duraturo, ci sono altre due tecniche più dolorose e invasive. La prima si avvale di un dispositivo con due piccole pinze alle estremità per stringere la pelle e sollecitare un tessuto cicatriziale interno alla bocca e le conseguenti pieghe verso l’interno. Si tratta comunque di una pratica temporanea e che non funziona in chi ha la pelle spessa sul viso. La seconda è la via chirurgica con un’incisione all’interno della bocca. Insomma, forse è meglio puntare sul trucco…