Una vera beauty addicted lo sa: il momento per concedersi un nuovo trattamento o un nuovo prodotto make up da provare è…sempre! Quindi se avevi in mente di iniziare un project pan, ovvero uno smaltimento di tutto quello che affolla il tuo bagno, meglio mettere da parte il proposito (almeno per il momento). Sì perché dall’8 all’11 luglio torna il Prime Day di Amazon: quattro giorni di sconti incredibili su numerose categorie merceologiche. Però a noi piace splendere, quindi ecco i 10 migliori prodotti beauty, tra best seller e novità, da mettere subito nel carrello: ti svolteranno l’estate, ma anche l’uggioso rientro dalle vacanze.

I 10 migliori prodotti beauty da acquistare durante il Prime Day Amazon

1. La maschera idratante per capelli, ideale per l’estate

D’estate non può assolutamente mancare nel tuo beauty case. Parliamo della maschera idratante per i capelli. Nutre e ripara i tuoi capelli disidratati dal calore o opachi, a causa dei lavaggi frequenti a cui ci costringe la bella stagione. Questa, arricchita con aloe vera, è perfetta per tutti i tipi di capello: è l’elisir che ci vuole per donare lucentezza e morbidezza alla chioma, riducendone l’effetto crespo. E non a caso è tra i migliori prodotti beauty in vendita su Amazon. Provare per credere!

2. Lo spray fissante per il make up

Non tutte lo usano, ma una volta scoperto lo amano. Sì perché lo spray fissante per il make up è davvero una svolta. Sarà il tuo alleato durante tutto l’anno, ma in particolare durante la calura estiva, quando far durare il trucco può rivelarsi una vera impresa titanica. Questo che trovi in sconto su Amazon promette di fissare e rinfrescare il make up, opacizzando la pelle del viso. Dalla texture leggera è indicato soprattutto per le pelli miste.

3. Il siero purificante per il cuoio capelluto

Chi l’ha provato giura di non poterne fare più a meno, perché questo siero cute anti-sebo è il prodotto ideale per chi cerca qualcosa di rinfrescante e purificante, in grado di mantenere i capelli puliti più a lungo. Come ci riesce? Grazie alla formula contente acido glicolico e salicilico che esfoliano delicatamente il cuoio capelluto. Usarlo è un gioco da ragazzi: è sufficiente stenderlo sulla cute asciutta, massaggiarlo per cinque minuti e lasciarlo agire per quindici. Infine, procedi con il lavaggio e goditi il risultato!

4. L’olio viso effetto glow che nutre la pelle

Non farti ingannare dalla descrizione: questo olio, tra i migliori prodotti disponibili su Amazon, dalla texture acquosa e a rapido assorbimento non lascia residui e non appiccica. Sai che significa? Che puoi usarlo anche in estate senza che la tua pelle si unga. Il riso nero fermentato protegge la pelle dagli agenti di stress ambientale. E il mix di oli preziosi come quello di Jojoba, Mandorle e semi di Camelia Japonica sono quello che serve alla tua pelle per essere radiosa.

5. Il siero correttore per viso e corpo dal finish satinato

Se non rinunci al fondotinta nemmeno quando le temperature si alzano, questo siero correttore 2 in 1 potrebbe fare al caso tuo. È disponibile in 17 tonalità e puoi usarlo sia sul viso che sul corpo: in poche mosse promette di coprire le imperfezioni donando fino a 24 ore di idratazione. Una pozione magica arricchita con tè verde, centella asiatica e fungo tremella.

6. L’olio prezioso per i tuoi capelli

È l’olio per capelli più amato dalle amanti della haircare e non è difficile comprenderne il motivo. Perché questo elisir contenente olio di Argan, di Camelia e Marula non solo ravviva i capelli spenti, ma è anche un termoprotettore dall’effetto anticrespo. E tutto questo in un’unica preziosa boccetta che conquista anche tutte coloro che cercano una beauty routine sostenibile: una volta che il prodotto finisce basta acquistare la sua ricarica. Un olio che ti conquisterà applicazione dopo applicazione anche grazie al suo profumo irrestibile.

7. Il detergente viso nutriente, per pelli normale e secche

Trucco, sebo in eccesso e sporco, è tutto ciò che promette di rimuovere questo detergente nutriente a base di acido alfa lipoico e alfa idrossiacidi esfolianti. Lascia la pelle fresca e purificata, ma non secca: per questo è ideale anche per le pelli più sensibili e assetate. Ed è perfetto anche per te che cerchi un detergente viso con effetto anti età.

8. Il siero 2 in 1 alla vitamina C

Viralissimo nei mesi scorsi, se non lo hai ancora provato i Prime Day Amazon sono l’occasione giusta per accaparrarti una boccetta di questo siero alla vitamina C. La formula è 2 in 1: è allo stesso tempo un siero e una crema idratante con SPF25. La vitamina C è l’antiossidante che non può mancare nella nostra beauty routine: protegge la pelle del viso donandole un incarnato uniforme e luminoso. Per chi è adatto questo siero crema? È il prodotto indispensabile per chi vuole ridurre o prevenire le macchie, ma dalla texture leggera e a rapido assorbimento è perfetto per tutti i tipi di pelle.

9. Lo shampoo perfetto per il rientro dalle vacanze

Se durante il periodo estivo o in vacanza al mare è preferibile utilizzare prodotti per capelli molto nutrienti e che proteggano la chioma dal calore solare e la salsedine, al nostro rientro è importante introdurre dei trattamenti riparativi. Allora questo è il momento giusto per fare scorta dello shampoo professionale (uno dei best seller in circolazione) che ti aiuterà prenderti cura dei tuoi capelli a settembre. Questo detergente privo di fosfati si prende cura della tua chioma danneggiata, rendendola morbida e lucente e riducendo il rischio di rottura del capello. Inoltre, grazie alla tecnologia della glicoamina le fibre capillari sono protette dai metalli che possono penetrarvi durante il lavaggio con acqua.

10. Il gloss labbra idratante e dal finish lucido

In borsa un gloss non può mai mancare e i Prime Day Amazon sono l’occasione ideale per ampliare la nostra collezione. Quello che ti proponiamo è già amatissimo dalle beauty addicted più aggiornate. Dalla texture cremosa, colora le labbra e le idrata allo stesso tempo. È una vera coccola, ma soprattutto lucida e rimpolpa senza ungere o appiccicare. E per completare il beauty look usa la tua matita preferita per il contorno labbra o stendi il gloss sopra il tuo rossetto quotidiano: così sarai perfetta!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

