Fresco, elegante e giovanile: tutte pazze per lo smalto azzurro Tiffany

S copri come realizzare la manicure con la tonalità dell'estate, lanciata da una regina del mondo beauty come Hailey Bieber

Dall’iconico negozio di Tiffany & Co. a New York direttamente sulle tue unghie. È lo smalto azzurro Tiffany, una delle tonalità più trendy dell’estate. A lanciarla è stata Hailey Bieber in occasione della riapertura della boutique sulla 5th Avenue e da lì ha spopolato tra le nail artist di tutto il mondo questa stagione.

Il colore azzurro Tiffany

Ci sono infinite varietà di azzurro ma questa è davvero speciale. Il famoso azzurro Tiffany è elencato nella tavolozza Pantone al numero 1837. Combina i colori blu e verde in una nuance che ricorda quella del mare più incontaminato. Forse per questo, complice la mermaidcore mania che vuole tutte sirene negli ultimi mesi, non poteva che essere questo il colore dell’estate.

Manicure e pedicure “a tema” di Hailey Bieber

Puoi scegliere questo colore sia alle mani che ai piedi, come ha fatto una vera regina del mondo beauty, Hailey Bieber. Sempre l’influencer e modella ci mostra come il colore sia perfetto abbinato al nero del tubino da sera. Perché la bellezza dell’azzurro Tiffany è proprio questa: unisce la freschezza del mare all’eleganza di Tiffany. In poche parole, con questa tonalità vai sul sicuro e puoi lasciare nel cassetto per una volta i classici smalti rossi o nude.

Il tutorial di Zola Ganzorigt per la manicure azzurro Tiffany

Zola Ganzorigt è la famosa nail artist di Los Angeles che ha curato la manicure e pedicure di Hailey Bieber. Sulla sua pagina Instagram, ha condiviso un video tutorial in cui mostra a tutte come avere mani perfette con lo smalto color Tiffany. Come si vede dal post, è molto semplice arrivare al risultato finale. Ti basterà mettere una base, uno smalto color azzurro Tiffany e un fissatore che possa far risplendere le tue unghie, proprio come un prezioso gioiello della celebre maison.