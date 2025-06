L’idea perfetta per le unghie d’estate, e a maggior ragione durante il Pride Month, la lancia Addison Rae. La cantante ha sfoggiato sui social una manicure arcobaleno che aspetta solo di essere replicata. Ogni unghia ha lo smalto di un colore differente: lei li ha scelti saturi e accesi, ma tu puoi prendere spunto e adattarla al tuo stile giocando con le sfumature.

Lo stile audace di Addison Rae

È stata la manicurist di fiducia di Addison Rae, @nailsbymey, a condividere su Instagram lo scatto della manicure arcobaleno della cantante. Celebre per il suo stile audace e disinibito, la popstar amatissima dalla Gen Z anche stavolta ha osato e fatto centro. La shape delle unghie è molto naturale e segue la forma del dito, e ognuna di esse ha un colore differente. Bianco per il pollice, lime per l’indice, blu l’anulare, rosso il medio e arancio il mignolo: sono tutte tonalità vivaci e accese, che si sposano perfettamente con il mood estivo.

A chi sta bene la manicure arcobaleno?

Se il tuo stile è fresco e giocoso, allora la manicure arcobaleno è quella adatta a te. Porta un tocco di colore e allegria a qualunque outfit, soprattutto in estate in cui si accende la voglia di osare. Se stai pensando che sia portabile solo per le giovanissime ti sbagli. Non c’è un’età giusta per affermare la propria voglia di divertirsi e di osare, quindi sentiti libera di sfoggiarla sotto l’ombrellone oppure durante i tuoi appuntamenti in città qualunque sia la tua età. Potrebbe rivelarsi proprio l’idea vincente per smorzare una mise più classica o aggiungere un tocco di follia a un total black.

Come replicare la manicure arcobaleno

Per ricreare la manicure arcobaleno di Addison Rae, nota anche come skittle manicure, dovrai prima di tutto prenderti cura delle tue unghie. Che tu preferisca portarle corte, a mandorla, oppure XXL, la prima cosa da fare è limarle con cura ed eliminare le cuticole. Per proteggere l’unghia dai pigmenti colorati dello smalto, che potrebbero risultare aggressivi, applica una base apposita prima di passare quelli colorati. Per le nuance libera la fantasia: puoi preferire come la cantante cinque tonalità sature e cariche, oppure andare su altre più delicate. Alla fine, per un effetto lucido, ti basterà una passata di top coat.

Le possibili varianti

La versione di manicure arcobaleno sfoggiata da Addison Rae prevede che lo smalto sia applicato su tutta l’unghia, ma questo non vuol dire che tu non possa giocare con questa idea e ricreare l’effetto che preferisci. Un’opzione è quella di sfruttare una gamma di colori per rendere più divertente la tua french manicure. In questo caso dovrai passare prima uno smalto trasparente e poi gli smalti colorati solo sulla lunetta superiore. Puoi anche giocare con le nail art, scegliendo uno stesso pattern da replicare (per esempio onde, oppure puntini) ma con una colorazione diversa per ogni unghia. Puoi optare per tinte molto diverse tra loro, oppure sceglierne alcune simili e applicarle seguendo la gradazione di intensità. Le opzioni sono infinite, così come lo sono i colori.

