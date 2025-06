Hai appena tagliato i capelli e, dopo il primo entusiasmo, ti guardi allo specchio con rimpianto. Così scatta la ricerca su Google “prodotti per far crescere i capelli velocemente”. Forse hai chiesto solo una spuntata ti sei ritrovata con dieci centimetri in meno. Oppure, spinta dalla voglia di cambiare, hai ceduto a un bob sbarazzino che ora non ti convince più. E se ci fosse un metodo per accelerare la crescita dei capelli?

Spoiler: non esistono pozioni magiche. Ma la buona notizia è che esistono prodotti, ingredienti e accorgimenti che possono aiutare a stimolare la crescita e, soprattutto, evitare la rottura e la caduta precoce. In questo articolo ti guideremo tra i migliori attivi da cercare nei cosmetici, sfateremo qualche mito e ti daremo consigli concreti per ottenere capelli lunghi e sani.

Cosa aspettarsi dai prodotti che fanno crescere i capelli velocemente?

Prima di parlare dei prodotti per far crescere velocemente i capelli, è utile capire cosa aspettarsi dai cosmetici. Secondo l’American Academy of Dermatology, i capelli crescono in media 1-1,5 cm al mese, quindi circa 15-18 cm all’anno. Si tratta ovviamente di una media: la velocità di crescita dipende da fattori genetici, ormonali, dallo stile di vita e dallo stato di salute generale.

Un dettaglio importante: spesso i capelli sembrano non crescere, ma in realtà si spezzano o si assottigliano. La rottura, infatti, dà l’impressione di una crescita più lenta, anche se il follicolo lavora normalmente. Per questo, il vero obiettivo è sostenere la crescita naturale e minimizzare la caduta e la fragilità.

Launchmetrics/Spotlight – Johanna Ortiz

Ingredienti da cercare nei prodotti per far crescere velocemente i capelli

Se vuoi potenziare la tua routine haircare, e magari scegliere un siero o uno shampoo mirato, sappi che alcuni ingredienti hanno dimostrato di poter supportare la crescita dei capelli o migliorare la salute del cuoio capelluto. Ecco i principali.

1. Minoxidil

È l’unico principio attivo approvato dalla FDA per il trattamento della caduta dei capelli. In realtà, non è un cosmetico ma un farmaco. Funziona aumentando il flusso sanguigno al cuoio capelluto, prolungando la fase anagen (quella attiva) del ciclo del capello. Si utilizza come soluzione topica o schiuma, e richiede costanza e pazienza: i primi risultati arrivano dopo 3-6 mesi di uso regolare. L’inconveniente? L’uso in quantità elevate del minoxidil fa crescere la peluria sul viso che fortunatamente sparisce quando si smette di usarlo.

2. Caffeina

La caffeina ha dimostrato, in alcune ricerche, di stimolare la microcircolazione cutanea. Alcuni shampoo e lozioni la includono proprio per il suo potenziale effetto energizzante sui follicoli piliferi. È interessante notare che le donne sembrano più sensibili ai suoi effetti.

3. Olio di rosmarino

Un ingrediente naturale sempre più studiato. Alcune ricerche lo paragonano al minoxidil per efficacia nel lungo periodo, se usato con costanza, ma gli studi sono insufficienti per dare una risposta certa. Il rosmarino ha anche un effetto antimicrobico e lenitivo, utile in caso di forfora o irritazioni.

4. Biotina (Vitamina B7)

Probabilmente la più famosa delle vitamine per capelli. La biotina supporta la sintesi della cheratina, la proteina che costituisce la struttura del capello. Può essere assunta come integratore o inclusa nei prodotti topici. È particolarmente utile in caso di carenze nutrizionali.

5. Cheratina e proteine idrolizzate

Non fanno crescere i capelli, ma li rendono più forti. I trattamenti a base di cheratina o proteine idrolizzate rinforzano la fibra capillare, riducono la rottura e aiutano i capelli a mantenere la lunghezza. Sono perfetti se hai capelli fini, trattati o danneggiati.

6. Olio di ricino e menta piperita

L’olio di ricino è ricco di acidi grassi e vitamina E, ottimo per nutrire il cuoio capelluto. L’olio essenziale di menta piperita, invece, ha un effetto rinfrescante e stimolante. Secondo alcuni studi, migliora la circolazione e può promuovere la crescita dei capelli.

7. Vitamina D, Zinco, Ferro e Omega-3

Spesso trascurati, questi nutrienti sono fondamentali per la salute dei capelli. Una carenza di Vitamina D, zinco, ferro o Omega-3 può portare a diradamento e caduta diffusa. Se sospetti di non assumere abbastanza micronutrienti, valuta con il medico l’opportunità di fare esami o integrare.

Launchmetrics/Spotlight – Johanna Ortiz

Cosa NON aspettarsi dai prodotti per la crescita dei capelli

Se il tuo taglio di capelli non ti piace, e speri in uno dei tanti prodotti per far crescere i capelli velocemente, non aspettarti ilmiracolo, ma cerca di essere realista. Nessun prodotto potrà farti guadagnare cinque centimetri in un mese! Anche gli attivi più efficaci funzionano lentamente e solo con applicazioni costanti. L’obiettivo non è tanto forzare la crescita oltre la media, quanto mantenere il più possibile ogni centimetro guadagnato.

In altre parole, un prodotto efficace può sì aiutarti ad aggiungere qualche millimetro di lunghezza al mese, ma soprattutto eviterà che quei capelli guadagnati non vadano persi in rottura o caduta. In ogni caso, con questi prodotti, millimetro in più dopo millimetro in più, ti ritroverai nel complesso con una chioma un po’ più lunga di quanto non sarebbero stati se avessi aspettato il corso della natura.

Prodotti per far crescere i capelli velocemente da provare

Speedy Hair, uno shampoo che non fa nascere nuovi capelli ma favorisce l’allungamento dei capelli già esistenti, dalle radici di Biopoint (8,40 €).

Intense, un siero a base di peptidi biomimetici e attivi naturali per rinforzare le radici e donare ai capelli una nuova consistenza, rendendoli più forti e resistenti. La caffeina ha un’azione stimolante sul bulbo pilifero, di Grow Gorgeous (35 €).

Long Hair Growth Booster, un acceleratore di crescita del capello grazie al mix energizzante a base di glicogeni e creatina, di La Biosthetique (73 €).

Multi-Peptide Serum for Hair Density rende i capelli più spessi e folti, supportandone la fisiologica crescita, di The Ordinary (27 €).

Typebea, siero notturno per il cuoio capelluto ad azione rapida per la crescita dei capelli e la riduzione della caduta dei capelli, di G1 (da 13,99 € in esclusiva da Douglas).

Grow, siero di crescita veloce per capelli con vitamine B3, B6 e provitamina B5, olio di ricino ed estratto di aloe vera, di Cocosolis Brow (45 €).

Dermedic capillare, siero stimolante per la crescita dei capelli effetto rigenerante (19,20 €).

Hair Lift, integratore liquido a base di aminoacidi che supportano la crescita dei capelli, di Gold Collagen (a partire da 4,72 € al giorno).

Rapunzel Tónico, lozione tonica per stimolare la crescita dei capelli, Lola Cosmetics (15 €).

Real Grow, trattamento specifico contro la perdita di capelli a base di succo di rosmarino, Rated Green (19,99 €).

Consigli extra per supportare la crescita dei capelli

Per ottenere capelli più lunghi serve una strategia a 360 gradi. Ecco alcune buone abitudini da affiancare ai trattamenti cosmetici:

Segui una dieta equilibrata : ricca di proteine, ferro, vitamine e acidi grassi.

: ricca di proteine, ferro, vitamine e acidi grassi. Evita lo styling aggressivo : phon, piastra e trattamenti chimici indeboliscono il fusto.

: phon, piastra e trattamenti chimici indeboliscono il fusto. Fai massaggi al cuoio capelluto : stimolano la microcircolazione.

: stimolano la microcircolazione. Proteggi i capelli da sole e inquinamento : cappelli, prodotti con filtri UV e lavaggi delicati aiutano molto.

: cappelli, prodotti con filtri UV e lavaggi delicati aiutano molto. Taglia le doppie punte regolarmente: non rallenta la crescita, ma evita che il capello si spezzi e sembri più corto.

