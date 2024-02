L e gambe sono nascoste dagli abiti. Così, in inverno, ce ne dimentichiamo. Ed è un errore, perché la loro pelle diventa secca e opaca. Soluzioni per avere gambe lisce? Coccolarle un pochino. Con una beauty routine agile ed efficace

Gambe luminose con lo scrub allo zucchero

FASCIATA SOTTO PANTALONI e collant, la pelle delle gambe “tira” e si desquama. Ma con una regolare esfoliazione sarai sicura di stimolare il turnover cellulare, eliminare impurità e cellule morte che la rendono opaca e prevenire i peli incarniti. Prova con uno scrub ai cristalli di zucchero, che aiutano a rendere vellutata l’epidermide e a farle perdere quel tipico aspetto smorto invernale. È molto efficace anche la versione fai-da-te: mescola 2 cucchiai di zucchero extra fine (meno abrasivo), 3 di olio d’oliva e 2 di miele. Amalgama bene e massaggia sulla pelle umida. In alternativa, è ottimo il body brushing, la spazzolata a secco: scegli una brush con setole di fibra vegetale come il cocco, più morbide, e procedi dalle caviglie al ginocchio per stimolare microcircolo e sistema linfatico.

Levigate con il rasoio multilama

È VERO CHE D’INVERNO la ricrescita dei peli rallenta, ma non per questo si può rinunciare alla depilazione. Se sei del “partito ceretta”, vai pure di strappo, magari con minore frequenza. Ma, se hai la pelle sensibile, usa il rasoio manuale. Scegli la versione multilama: scorre bene sulla pelle e non gli sfugge nessun peletto. Meglio se è dotato anche di strisce lubrificanti che fanno da cuscinetto e aiutano a evitare taglietti. Per lo stesso motivo, preferisci quelli con il manico antiscivolo: mentre passi il rasoio, non rischi che ti scappi dalle mani. Dopo la rasatura, applica un prodotto ritardante: grazie a ingredienti ad hoc, indebolisce il fusto del pelo e ne rallenta la ricrescita, permettendo di allungare l’intervallo tra una, depilazione e l’altra.

Vellutate con l’olio di mandorle dolci

ARIDITÀ E SECCHEZZA della pelle si combattono idratandola tutti i giorni. Il prodotto più efficace è l’olio di mandorle dolci, per parecchi motivi: ha eccellenti, proprietà idratanti ed emollienti, rende la, pelle morbida ed elastica e ripara le irritazioni causate dallo sfregamento con i tessuti o dalla depilazione. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi, vitamine e sostanze antiossidanti, contrasta l’invecchiamento della pelle. Altro punto di forza, la texture. Pur essendo un olio ricco, è eudermico, cioè affine alla pelle. Così, penetra senza ungere e dopo si possono indossare tranquillamente collant e pantaloni. Se lo usi puro ma non ti piace il suo aroma di nocciola, aggiungi una goccia del tuo olio essenziale preferito. In alternativa, mixalo alla tua body lotion profumata.

Gambe leggere con i body tool

RIATTIVA LA CIRCOLAZIONE, sgonfia e toglie la fatica: il massaggio è un toccasana per le gambe perché le rende subito leggere, soprattutto se stai tanto sui tacchi. Puoi farlo con le mani, prendendoti qualche minuto in più quando applichi l’idratante. Oppure puoi sfruttare gli effetti professionali di un attrezzino hi-tech. Quale? Quelli con testine di metallo sono studiati per riattivare la circolazione linfatica, le versioni a microcorrente, che stimolano la produzione di collagene ed elastina, tonificano, mentre i tools che agiscono con pulsazioni soniche levigano la pelle. Le versioni più nuove, hanno dentini di silicone, piacevolissimi sulla pelle, e sono waterproof, utilizzabili perciò anche sotto la doccia o in vasca.

Gli aiutini beauty

Pelle di seta con il rasoio a 5 lame precisissime e strisce lubrificanti.

Estrid (9,95 euro, lo start kit con 2 testine).

Salicylic Acid Smoothing Lotion

di Q+A (16,90 euro, su mavive.com)

stimola il ricambio cellulare e leviga.

Soffice emulsione idratante, emolliente e ricostituiva,

arricchita di burro di Karité, vitamine E e B5.

Biocrema Base di LeGalenica (24 euro, su legalenica.com).

Si può miscelare ai benefici oli essenziali della stessa linea.

I dischetti a base di AHA+ e BHA Ingrown Hair Pads di First Aid Beauty

(20 euro, da Sephora), si passano, sulla pelle per evitare i peli incarniti.

Supreme Lotion Siero Post Epilazione Ritardante Nohair di Skin’s (33 euro, in istituto)

indebolisce il fusto, allungando i tempi tra una depilazione e l’altra.

Per gambe più toniche e leggere c’è Panta Attivo

di Recharge Me System (20 euro, riutilizzabile),

un bendaggio-pantaloncino da inumidire con un apposito siero (16 euro).

Con aloe e una miscela di estratti botanici,

deterge la pelle e, grazie alla freschezza di bergamotto e lavanda,

tonifica e regala un senso di leggerezza.

All in One Cleanser di Le Labo (40 euro, su lelabofragrances.com).

Con lo Scrub Corpo al latte di bufala e zucchero

rimuovi le cellule morte e lasci la pelle radiosa.

Biancamore (26 euro).

Un massaggiatore hi-tech che stimola microcircolazione e drenaggio linfatico.

Luna 4 Body di Foreo (159 euro, da Sephora). Coni pratico cordino antiscivolo.