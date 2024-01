Le parti del corpo che non laviamo abbastanza: il tema è virale

U na dottoressa americana elenca i punti più critici che quasi nessuno pulisce correttamente e regolarmente quando fa la doccia

Molte persone fanno la doccia la sera prima di andare a dormire, altre la mattina prima di vestirsi e andare al lavoro, alcune tutti i giorni, altre no. Ma siamo davvero capaci di fare la doccia? Secondo una dottoressa americana molto popolare in televisione e sui social network, Jen Caudle, no. Ci sarebbero parti del corpo che non laviamo correttamente e la scarsa igiene non è soltanto sgradevole ma può comportare problemi alla salute.. Il medico le ha elencate in due video pubblicati su Tiktok, che hanno ottenuto 2,5 milioni di visualizzazioni.

L’ombelico e dietro le orecchie

Le prime parti del corpo su cui la dottoressa ha posto l’attenzione sono l’ombelico e la zona dietro le orecchie. La dottoressa Caudle ha consigliato di strofinare un dito dietro un orecchio: “Se l’odore è disgustoso, non l’hai lavato di recente”. Non è da trascurare neanche la parte interna dell’orecchio, senza però usare i bastoncini, ma pulendo il cerume che esce dal canale. L’ombelico, invece, è un luogo in cui l’umidità può causare l’accumulo di batteri e, dicono gli esperti, proprio per questo è importante lavarlo e asciugarlo correttamente e regolarmente.

Le unghie

Così come all’interno dell’ombelico, anche sotto le unghie, soprattutto se lunghe, possono accumularsi germi e batteri. “Un sacco di sporco rimane intrappolato sotto le nostre unghie – ha sottolineato il popolare medico -. Non ci pensiamo spesso”. Le unghie possono ospitare (e diffondere) infezioni come ossiuri e batteri che potrebbero causare diarrea e vomito, “quindi vale la pena pulirle regolarmente”.

Come lavare le gambe sotto la doccia?

Molte volte si pensa, erroneamente, che le gambe non debbano essere pulite con particolare cura perché ci scorre sopra l’acqua con il sapone. Ma ovviamente in questo modo non si puliscono. “Voglio che ti lavi davvero le gambe – ha detto l’esperta -. Non sto parlando di lasciare che il sapone scorra lungo le gambe sotto la doccia, sto parlando di lavarsi”.

Le dita dei piedi

Stesso discorso vale per i piedi. Il fatto che quando si è in doccia siano immersi nell’acqua non vuol dire che siano puliti. Nel suo video su TikTok la dottoressa ha ricordato l’importanza di lavare le dita dei piedi una ad una, così come la pianta. “L’accumulo di sudore può causare infezioni fungine sulle dita dei piedi – ha spiegato – e i piedi maleodoranti possono essere il risultato di cattive abitudini igieniche”.

Gli angoli del naso e la schiena

Nel suo secondo video sull’argomento pubblicato sui social, la dottoressa Jen ha esortato i suoi 160mila follower a lavare la piega intorno al naso, poiché può diventare “oleosa” e “grassa” se non si entra negli angoli e nelle fessure durante la pulizia. Importante anche la schiena, che può essere lavata con l’aiuto di una spugna.

Le pieghe

Infine, non bisogna tralasciare le parti del corpo “nascoste”, come ad esempio la pelle sotto al seno, le pieghe della pancia se si è sovrappeso o qualsiasi altro posto che deve essere sollevato o spostato per essere pulito.