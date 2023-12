I vantaggi della doccia fredda: facciamo il punto

D alla circolazione alla pelle fino agli effetti sul benessere psichico: sono numerosi i benefici di una bella doccia fredda

Fare una doccia fredda può sembrare una tortura, ma in realtà ha molti benefici per la salute e il benessere. L’acqua fredda stimola il corpo e la mente, migliorando la circolazione, il metabolismo, il sistema immunitario e l’umore. Vediamo in dettaglio quali sono i 5 vantaggi principali di questa pratica.

L’acqua fredda fa bene alla circolazione

Quando il corpo viene esposto all’acqua fredda, il cuore deve pompare più sangue per mantenere caldi gli organi vitali, il che si traduce in una migliore circolazione. La doccia fredda provoca inoltre una vasocostrizione, cioè una riduzione del diametro dei vasi sanguigni, che aumenta la pressione e il flusso del sangue. Questo favorisce l’ossigenazione dei tessuti, il rinnovamento cellulare e la prevenzione di varici e edemi. Tuttavia, questa pratica potrebbe essere controindicata per chi soffre di alcune patologie cardiocircolatorie, per cui è sempre opportuno consultarsi con il proprio medico.

Benefici sulla perdita di peso

Secondo alcune teorie, l’esposizione al freddo può attivare il tessuto adiposo bruno (BAT), che è un tipo di grasso che brucia calorie per produrre calore. Una doccia fredda stimolerebbe dunque il metabolismo, aumentando la produzione di energia nel corpo per mantenere una temperatura corporea adeguata e costante.

La doccia fredda come anti stress

L’acqua fredda può attivare il sistema nervoso simpatico, aumentando temporaneamente l’energia e migliorando lo stato di attenzione: elementi che possono portare sollievo a momenti di stress e riduzione della sensazione di affaticamento. Tuttavia, mentre alcune persone possono trovare la doccia fredda benefica per il loro stato mentale, altre potrebbero non gradire l’esperienza. Come sempre, è consigliabile ascoltare il proprio corpo.

Doccia fredda e sistema immunitario

Una doccia fredda, secondo alcuni studi, aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario, rendendoci più resistenti alle malattie. L’acqua fredda stimolerebbe infatti la produzione di globuli bianchi e anticorpi, che sono le nostre difese naturali contro virus e batteri. Inoltre riduce l’infiammazione e alleviare il dolore muscolare associato all’attività fisica intensa.

Benefici per la pelle e i capelli

Una doccia fredda fa bene alla pelle e ai capelli. L’acqua fredda restringe i pori e le cuticole, rendendo la pelle più liscia e i capelli più lucidi. Inoltre, l’acqua fredda previene la disidratazione e la secchezza della pelle e dei capelli, che sono causate dall’acqua calda che rimuove gli oli naturali. Infine, l’acqua fredda stimola la circolazione sanguigna nella zona del viso e del cuoio capelluto, migliorando l’ossigenazione e la nutrizione delle cellule.