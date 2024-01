Due modi di fare la doccia: il dibattito social

U n video diventato virale su TikTok ha aperto un dibattito fra i sostenitori di due modi di fare la doccia: meglio frontale o dorsale?

Fai la doccia con il soffione dell’acqua rivolto verso il viso, oppure con il getto che ti colpisce la schiena? Nelle ultime settimane si è aperto su TikTok un vivace dibattito fra queste due scuole di pensiero. Il tutto è partito da una TikToker che ha interrogato gli altri utenti sul tema dopo aver scoperto che le persone hanno due comportamenti opposti mentre si lavano.

Tutto è partito da un video su TikTok

Potere dei social di enfatizzare e rendere virali anche questioni apparentemente insignificanti, ma che evidentemente raccolgono l’interesse di molti. In un video che ha ottenuto oltre 5 milioni di visualizzazioni, Alexandra Lee ha aperto il dibattito sui due modi di fare la doccia semplicemente spiegando di essersi confrontata con la madre e aver scoperto una differente abitudine nell’affrontare uno dei gesti più quotidiani: “È una cosa basilare che facciamo tutti, eppure non ci avevo mai pensato“, ha detto la 29enne sul social. “Non esiste sicuramente un modo ‘giusto’ di fare la doccia, ma per qualche motivo io e mia madre eravamo entrambe così sorprese che qualcuno scegliesse di farlo in un modo o nell’altro“.

Soffione davanti alla faccia o sui capelli?

Nel video di TikTok, la giovane californiana ha informato i suoi oltre 109.000 follower che la maggior parte della persone fa la doccia tenendo il viso lontano dall’acqua corrente, ma c’è una minoranza che preferisce rivolgersi verso il soffione. “Quando faccio la doccia, il soffione è dietro di me, quindi l’acqua è sui miei capelli e lungo la schiena“, ha continuato.

Il dibattito fra i “frontali” e i “dorsali”

Immediatamente si è aperto il dibattito è aperto fra gli utenti dei social che si sono divisi nelle due fazioni: i “frontali” e i “dorsali”. I primi sostengono che fare la doccia con il soffione rivolto verso la faccia sia più igienico, rilassante e tonificante. In questo modo, infatti, sostengono di lavare meglio il viso, il collo e il petto, eliminando le impurità e i batteri. Inoltre, il getto d’acqua sul viso avrebbe un effetto calmante e decongestionante, che aiuterebbe a ridurre lo stress.

I “dorsali” invece preferiscono fare la doccia con il soffione rivolto verso la schiena, perché ritengono che sia più comodo, pratico e piacevole. In questo modo, infatti, si laverebbero meglio i capelli, la nuca e la schiena. Il getto d’acqua sulla schiena avrebbe inoltre un effetto massaggiante in grado di ridurre le tensioni.

Chi ha ragione? Probabilmente nessuno, con buona pace dei social. La scelta dipenderà dalle preferenze personali e dalle abitudini. Per godersi una bella doccia basta seguire semplici regole di buon senso: per esempio non esagerare con la temperatura, usare prodotti delicati e adatti al proprio tipo di pelle e capelli, asciugarsi bene dopo la doccia e idratare la pelle con una crema o un olio.