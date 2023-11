Manicure, unghie hot chocolate: la tendenza da non perdere

T ra le prime a sfoggiarle ci sono Hailey Bieber e Kendall Jenner. Le unghie hot chocolate sono la tendenza di questo autunno e del prossimo inverno. Ecco come realizzarle

Le unghie hot chocolate sono la tendenza del momento, e lo rimarranno per tutto l’inverno. Si tratta di una manicure dal colore marrone intenso, che evoca la consistenza e il gusto di un fumante cioccolato caldo. Questa tonalità è perfetta per la stagione fredda, in quanto è calda e confortevole, ma anche elegante e raffinata. Può essere adattata a qualsiasi stile, da quello più casual a quello più formale.

Come è nata la tendenza

A lanciare le unghie color hot chocolate sono state alcune celeb, tra cui Hailey Bieber e Kendall Jenner, che hanno iniziato a sfoggiare questo look sui social media. Le loro foto e i video sono diventati virali e la tendenza è diventata sempre più popolare, conquistando le passerelle e i red carpet di tutto il mondo.

Perché scegliere le unghie hot chocolate

Ci sono molti motivi per scegliere questa manicure. Innanzitutto, questa tonalità è molto versatile e può essere adattata a qualsiasi stile. Inoltre, è perfetta per la stagione fredda, in quanto è calda e confortevole. Infine, è una manicure elegante e raffinata, che può essere indossata in qualsiasi occasione.

Come realizzare la manicure

Per avere unghie hot chocolate è necessario utilizzare uno smalto dal colore marrone intenso. Meglio scegliere una formula cremosa e coprente, in modo da ottenere un risultato perfetto.

Per un effetto più professionale, si può applicare una base prima dello smalto, in modo da proteggere le unghie e facilitare l’applicazione. Dopo due mani di smalto, è possibile applicare un top coat per sigillare il colore e renderlo più duraturo.

Varianti della manicure hot chocolate

Lo stile hot chocolate può essere personalizzato in diversi modi, per creare un look unico e originale. Per esempio, si può aggiungere glitter o paillettes per un tocco di luminosità. Oppure utilizzare una tecnica di nail art, come la french manicure o le righe. Combinare il marrone con altri colori, come il bianco, il nero o il rosso.

Uno stile per ogni occasione

Le unghie hot chocolate sono perfette per qualsiasi occasione, dal lavoro al tempo libero. Sono perfette per l’autunno e l’inverno, ma possono essere sfoggiate tutto l’anno. Per un look più casual, si può optare per una manicure semplice, con una sola passata di smalto. Per un look più elegante, si può aggiungere un top coat brillante o una tecnica di nail art.

Cura delle unghie hot chocolate

Per far durare a lungo le unghie hot chocolate è importante applicare una base prima dello smalto e un top coat dopo. Inoltre, è consigliabile applicare uno smalto protettivo ogni due settimane, in modo da prevenire scheggiature e scolorimento.