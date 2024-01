Marilyn Monroe effect: cos’è il trend che spopola su TikTok

C inque regole di stile e quattro di make-up: ecco i segreti per diventare attraente come la famosa diva e conquistare tutti nei locali, in discoteca e alle feste degli amici

Il segreto per essere affascinanti e far cadere tutti gli uomini ai tuoi piedi? Si chiama “Marilyn Monroe effect” e sta spopolando su TikTok. La chiave di questo trend è una considerazione: essere attraenti è solo una questione di linguaggio del corpo. E quale donna al mondo ha messo in pratica questo principio meglio della famosa diva di Hollywood?

Che cosa è il Marilyn Monroe effect

L’effetto Marilyn Monroe prende come ispirazione l’incantevole miscela di sicurezza, sensualità e femminilità della star scomparsa negli Anni Sessanta.

In uno dei tanti video di TikTok che circolano in questo momento, la studentessa di psicologia Mikaela Wilson spiega: “Marilyn poteva andare in giro e fare le sue commissioni completamente inosservata. Oppure, indossando la stessa identica cosa, poteva accendere il suo personaggio di Marilyn e la gente si avvicinava a lei, la riconosceva e lei era improvvisamente sotto i riflettori, una stella”.

Aggiunge: “Gli psicologi usano questo esempio per spiegare alle loro pazienti che la fiducia in se stesse è davvero il modo in cui ci si comporta e che essere attraenti è solo una questione di linguaggio del corpo”.

Le 5 regole del Marilyn Monroe effect

Il Marilyn Monroe effect ha cinque da regole che ogni donna dovrebbe rispettare per raggiungere il suo obiettivo. Per fortuna, non sono troppo difficili da seguire. Eccole:

Avere un linguaggio del corpo aperto: non fissare il telefono tutto il tempo. Cerca di apparire accessibile, tieni il mento alto e le spalle indietro.

Stabilisci un contatto visivo con le persone.

Cammina lentamente e controlla il movimento del corpo: non avere fretta e non fare movimenti caotici del corpo.

Posizionati correttamente nella stanza, non metterti in un angolo o sul retro. Mettiti al centro dell’attenzione.

Sorridi alle persone.

Vestirsi come la diva

Per funzionare meglio, bisognerebbe anche ispirarsi alla diva nell’abbigliamento e nel make-up. Scegliere un vestito che metta in risalto le parti preferite del tuo corpo – per esempio seno e fianchi – e nasconda quelle che non ti piacciono. Aggiungere un po’ di volume ai capelli e curare il make-up. Come? Ecco i segreti della diva.

Truccarsi come Marilyn Monroe

Il primo passo è preparare il viso con una base uniforme e luminosa. Si può usare un fondotinta liquido o in crema, scegliendo una tonalità chiara e adatta al proprio incarnato. Si può applicare il fondotinta con una spugnetta o un pennello, sfumando bene il prodotto sul viso e sul collo.

Per fissare il fondotinta, si può usare una cipria trasparente o leggermente colorata, da stendere con un pennello grande e morbido. Per dare un tocco di colore al viso, si può usare un blush rosa o pesca, da applicare sulle guance con un pennello piccolo e angolato, seguendo la linea dello zigomo.

Massima attenzione agli occhi

Gli occhi erano il punto forte di Marilyn Monroe, e per metterli in risalto si può usare un make-up semplice ma d’effetto. Si può iniziare con un ombretto chiaro e perlato, da applicare su tutta la palpebra mobile con un pennello piatto. Applicare un ombretto marrone o grigio nell’angolo esterno dell’occhio e nella piega della palpebra, con un pennello a punta. Sfumare bene i due colori, creando un effetto naturale.

Per definire lo sguardo, si può usare una matita nera o marrone, da tracciare lungo la rima inferiore e superiore dell’occhio, allungando leggermente la linea verso l’esterno. Si può poi usare un eyeliner liquido o in gel, da tracciare sopra la matita, creando una linea sottile e precisa, che si allarga e si incurva verso l’alto nell’angolo esterno, creando una virgola.

Per rendere lo sguardo più intenso, usare un mascara nero o marrone, da applicare sulle ciglia superiori e inferiori, con movimenti zig-zag. Per aprire lo sguardo, si può usare un illuminante o un ombretto bianco, da applicare nell’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopracciliare, con un pennello piccolo e sottile.

Le labbra rosse di Marilyn Monroe

Il segno distintivo di Marilyn Monroe erano le sue labbra. Inutile dirlo: serve un rossetto rosso acceso e lucido. Si può iniziare con una matita rossa, da usare per delineare il contorno delle labbra, seguendo la forma naturale o esagerando leggermente il volume, soprattutto nell’arco di cupido.

Riempire poi le labbra con la matita, creando una base opaca e duratura. Applicare il rossetto rosso, scegliendo una tonalità brillante e calda, adatta al proprio incarnato.

Per dare un tocco di luce e volume alle labbra, si può usare un gloss trasparente o rosato, da applicare al centro delle labbra, con un pennello o con le dita.