Settembre è un mese prolifico per le dee della bellezza. Dopo Sophia Loren e Brigitte Bardot, il 30 è il compleanno di Monica Bellucci che arriva al traguardo dei 60 anni. Vissuti con grazia ed eleganza, accettando il tempo che passa. Certo – si obietterà – deve essere facile se si è nate con quel viso e con quel corpo. Ma deve essere altrettanto doloroso vedere sfiorire quella bellezza che un tempo è stata incommensurabile. Un destino che accomuna chi è stato particolarmente favorito da Madre Natura, donna o uomo che sia.

Agli esordi nel 1985 – Getty Image



Monica Bellucci, una bellezza senza tempo

Nonostante il diktat della giovinezza prevalga ancora, la bella Monica non vi si piega (col rischio di diventare ridicola o, peggio, sfigurarsi). Dichiara, invece, serafica di vedere sullo schermo la sua faccia cambiata, ma di non farne un dramma.

«Ho camminato sul red carpet con tutte le rughe e l’eccesso di peso, senza esitazione. Perché qualcuno lo deve dire che invecchiare non è affatto una vergogna» diceva un mese fa a Venezia 81°. E vien da chiedersi chissà quale grande lavoro su sé stessa deve aver fatto per accettare il tempo che passa. Ma poi, ve la immaginate con i labbroni e gli zigomi gonfi?

No, la Bellucci resta fedele al suo volto che l’ha resa famosa in tutto il mondo. E, se proprio dobbiamo dirla tutta, quei segni del tempo che lei stessa dichiara ai microfoni, noi non li vediamo, o forse ci sembrano invisibili proprio perché li enuncia come se fossero naturali.

Nel 2012 – Photo by Dominique Charriau/Getty Images

Icona della mediterraneità

Ciò che rende unica Monica Bellucci è indubbiamente la sua bellezza mediterranea assoluta. Già negli anni ’90 si studiavano le proporzioni del suo viso perfetto, un termine che oggi si tende a bistrattare, ma che riferito a lei è più che appropriato. Perché negare l’evidenza?

E poi c’è quel corpo sinuoso che non ha mai voluto “rovinare” con diete imposte da eventuali esigenze di copione. Certo, è difficile riconoscersi in quella figura a clessidra così armonica, almeno di quando 20enne esordiva come modella. Ma gradualmente la perfezione delle misure 90-60-90 cm ha ceduto il passo a una morbidezza rassicurante. E forse a noi un po’ più vicina.

Nel 2006 – Photo by Toni Anne Barson Archive/WireImage

Una bellezza che trasuda serenità

Gli anni passano, ma Monica sembra diventare sempre più bella con il tempo. La sua bellezza sembra eterna. Viene messa in risalto nei suoi film (il suo grande merito è di non essersi adagiata su un aspetto fuori dal comune, ma di aver studiato recitazione).

È stata spesso musa ispiratrice campagne pubblicitarie, anche ben oltre i 40 anni. Da molti anni è uno dei volti di Dolce & Gabbana, gli stilisti che hanno scelto la mediterraneità come cifra delle loro creazioni. È stata anche testimonial di Dior Beauté, nella sua Franca d’adozione, e di Nivea, il brand che per tutti noi è un po’ di casa.

Ma la bellezza mediterranea di Monica Bellucci va oltre il suo aspetto scultoreo. Dai morbidi capelli al sorriso appena accennato alla figura morbida, è come se tutto di lei trasudasse serenità. Sarà questo il segreto del fatto che continua ad affascinare a ogni apparizione? Nonostante la bellezza prorompente, emana u’aura calma e pacifica. Ci ripetiamo: non deve essere facile riconoscere che non si è più la regina di bellezza di una volta.

Nel 2015 – Photo by Fred Duval/FilmMagic

Un messaggio positivo, nonostante la perfezione

Oggi Monica Bellucci osa senza preoccuparsi degli occhi degli altri. Non esita a indossare abiti che, secondo le malelingue, sarebbero destinati a donne più giovani. Sfoggia scollature eleganti, abiti con spacco e dal taglio aderente. E dimostra che una donna di quasi 60 anni rimane glamour, audace ma anche desiderabile. Il paradosso è che nonostante sia nell’Olimpo delle bellissime, le donne ne sono ammirate, proprio perché ha sempre conservato quella saggia umiltà, doverosa in un volto e un corpo come i suoi!

Le foto più belle di Monica Bellucci dagli anni ’90 a oggi

Fai scroll con la pagina per ammirare le foto di Monica con i beauty look che l’hanno resa celebre.

Nel 1991 – Photo by frederic meylan/Sygma via Getty Images

A 25 anni quando faceva la modella.

Cannes 2008 – IPA

Con le onde da diva anni ’40.

A Cannes nel 2009 – IPA

La coda, un look insolito per Monica che la porta con una cotonatura sulla sommità della testa.

Nel 2010 – IPA

Con il taglio Rachel stile Jennifer Aniston.

Nel 2016 – IPA

Con la frangia a tendina.

Nel 2017 – IPA

Con i capelli mossi portati di lato, stile vecchia Hollywood.

Nel 2019 – Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

Con i capelli di un castano più chiaro e la frangia spessa che le nasconde un po’ gli occhi.

Nel 2018 – Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Con il long bob liscio.

Nel 2018 – Photo by JB Lacroix/GC Images

ll caschetto lungo in versione wavy.

Nel 2019 – Photo by Dominique Charriau/WireImage

Ecco un altro hair look mosso, e gli occhiali neri che spesso indossa sui red carpet.

Nel 2020 – Photo by Dominique Charriau/Getty Images

Con un caschetto destrutturato, l’unico taglio radicale della sua lunga carriera di abbonata al capello lungo fluente.