Se stai cercando una manicure autunnale perfetta per le uscite con le amiche, per andare a ballare o anche per le prossime vacanze natalizie, le Moscow Mule Nails sono quello che fa per te. Non a caso sono già diventate virali sui social network, e in particolare su TikTok, dove tantissime utenti pubblicano i video delle loro unghie luminosissime.

Moscow Mule Nails: che cosa è

Si tratta di una manicure ispirata al cocktail Moscow Mule, che sicuramente avrai provato come aperitivo o dopocena. Se è la prima volta che ne senti parlare, sappi che si tratta di un drink a base di vodka, ginger e lime fresco, che potresti preparare anche a casa.

La manicure Moscow Mule è chiamata così perché il colore ricorda il classico bicchiere in rame nel quale viene servito questo cocktail. Si tratta di una nuance chic, che si abbina facilmente ai colori del tuo guardaroba autunnale. Le unghie appaiono cromate, con una tonalità vicina al rame o al bronzo. In alcuni casi, dopo aver steso il colore, viene applicata una polvere cromata dall’effetto luminoso.

Unghie chic

La manicure Moscow Mule Nails è versatile. Puoi sceglierla sia se hai le unghie lunghissime sia se le preferisci corte, a punta, squadrate e così via. Su TikTok ci sono diversi video ai quali ispirarti per scegliere la versione perfetta per te, ovviamente a base di un elegante marrone metallizzato. Ecco alcune idee alle quali puoi ispirarti.

Effetto oro

Il color rame o bronzo è luminoso. E al sole sembra dorato. Una manicure perfetta per le giornate autunnali più belle, quando non piove e viene tanta voglia di uscire.

Brillante

Colore ramato e glitter, tutto insieme nello stesso smalto. E le unghie diventano scintillanti.

Satinato

Le unghie satinate sono state un trend dell’estate 2023. Ma da allora non ci hanno mai abbandonato. Adesso ritornano nella manicure Moscow Mule, e l’effetto lascia senza fiato.

Floreale

Un’idea chic per le tue unghie: la Moscow Mule con fiorellini. Per vivere ogni stagione come una eterna primavera.

New French

La French manicure è il trend in assoluto più seguito del 2024. L’abbiamo vista rinnovata e declinata nei modi più impensabili. Non poteva mancare l’effetto Moscow Mule.

Leggi anche Unghie, 5 trend invernali che puoi già seguire

Leggi anche Vanilla Chai: le unghie preferite di Selena Gomez e Heidi Klum