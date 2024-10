“Less is more” sembra essere lo slogan dell’autunno 2024. Il minimalismo è, infatti, il trend dell’abbigliamento, delle acconciature e anche della nail art. L’ultima tendenza sono le unghie chai alla vaniglia, promosse da celebrità come Selena Gomez e Heidi Klum, che sta conquistando il mondo della moda e della bellezza. A confermare questo stile chic e semplice è Tom Bachik, nail artist delle star, che ha lavorato con clienti di alto profilo come Jennifer Lopez.

Cos’è la manicure chai alla vaniglia?

Le unghie chai alla vaniglia, come suggerisce il nome, sono ispirate alle bevande calde e confortevoli dell’autunno, in particolare al chai latte alla vaniglia. Il colore si presenta come un beige neutro, leggermente lucido o semi-opaco, un pochino più chiaro del tono naturale della pelle. Secondo Bachik, questo tono non è solo esteticamente piacevole, ma è anche incredibilmente versatile: si abbina perfettamente a qualsiasi look, dal casual al formale, mantenendo un aspetto fresco e curato​.

Le unghie chai alla vaniglia sono le più amate

Uno dei principali motivi per cui le unghie chai alla vaniglia stanno guadagnando popolarità è la loro capacità di adattarsi a qualsiasi stile senza mai sembrare troppo appariscenti. I neutri sono tornati di moda in questa stagione, e il look “quasi nudo” delle unghie chai alla vaniglia permette di avere mani curate e raffinate senza eccessi. Come spiega Bachik, questo stile minimalista è perfetto per chi ha una vita frenetica: «Quando gli impegni sono tanti e il tempo per la manutenzione delle unghie è limitato, questo look ti permette di non notare la crescita come accadrebbe con tonalità più scure».

L’eleganza delle unghie chai alla vaniglia

Un altro aspetto importante è l’eleganza che trasmette questa nail art. Le unghie chai alla vaniglia sono definite “perfettamente sobrie e chic” da Bachik, rendendole ideali per chi desidera un tocco di raffinatezza, senza dover optare per colori sgargianti o disegni complessi. Non a caso, molte celebrità, sempre alla ricerca di un equilibrio tra stile e praticità, le hanno adottate come look preferito​.

Come ottenere le unghie chai alla vaniglia a casa

Sebbene molte persone scelgano di affidarsi a un professionista, è possibile ricreare questo look anche a casa con pochi semplici passaggi. Innanzitutto la base di una buona manicure chai alla vaniglia è una preparazione meticolosa delle unghie. Utilizzando strumenti di qualità, è importante limare, pulire e idratare le unghie prima dell’applicazione del colore​. È poi necessario scegliere un beige semi-opaco, che si adatti delicatamente al tono della pelle. Per dare il tocco finale e far risplendere il beige neutro, è essenziale applicare un top coat lucido e resistente.

