Se Beyoncé l’ha adottata, è chiaro che la tendenza è destinata a brillare. La cantante ha, infatti, scelto le unghie in denim, facendo immediatamente impazzire tutte le appassionate di bellezza. Questa nuova manicure, ispirata ai jeans tanto amati da tutti, è l’ultima espressione di stile sulle mani delle celebrità, grazie al suo mix equilibrato di creatività e versatilità.

Manicure perfetta per l’autunno

Il richiamo della texture denim sembra perfetto per abbinare le nostre unghie ai capi must della stagione autunnale. La tendenza denim per le unghie si distingue per le molteplici tonalità di blu utilizzabili, dai lavaggi più chiari e slavati ai blu scuri tipici dei jeans. Questo offre una grande varietà di scelta a chi vuole sfoggiare il look, permettendo di spaziare tra colori e decorazioni in grado di trasformare ogni manicure in un accessorio distintivo.

Cos’è la manicure denim?

Questa manicure si caratterizza principalmente per due aspetti distintivi: il colore e la texture, ricreando così l’effetto unico del tessuto jeans. Si va da tonalità più scure, come il blu indaco e i lavaggi profondi, fino a sfumature più chiare e stone-washed, perfette per chi preferisce un look più delicato e fresco. Ma la vera magia del trend si esprime anche nella texture, che permette di aggiungere dettagli come effetti strappati, borchie e cuciture, rendendo omaggio al classico stile jeans. Per ottenere il look completo, molti artisti delle unghie consigliano di utilizzare diverse tecniche per ricreare l’effetto denim: ad esempio, spugne e pennelli che creano l’illusione del tessuto sulla superficie dell’unghia, rendendolo simile ai filati di jeans. È anche possibile aggiungere delle sottili linee bianche per simulare il look vintage, con un effetto jeans strappato o logorato.

L’approvazione di Beyoncé

A far esplodere definitivamente la tendenza ci ha pensato Beyoncé, che ha recentemente sfoggiato una manicure denim abbinata a un paio di jeans classici, incantando fan e fashion-addicted. La sua versione, creata dal nail artist Cowboy Carter, non si limita a utilizzare la colorazione denim, ma include anche l’effetto strappato e accenti bianchi, aggiungendo un tocco grintoso e glamour. Le sue unghie hanno anche integrato delle linee di pizzo e dettagli simili a cuciture, rendendo il look particolarmente unico e sofisticato. Grazie a questa scelta audace e all’approvazione di Queen Bey, le denim nails stanno ora spopolando su Instagram e tra le tendenze di TikTok.

Come ricreare il look denim

Chi desidera riprodurre l’effetto jeans sulle proprie unghie può affidarsi ai prodotti specifici disponibili nei saloni di bellezza oppure sperimentare tecniche fai-da-te, come la tecnica della spugna per ottenere una texture sfumata. Per aggiungere maggiore dimensione, si possono usare diversi strati di smalto blu in tonalità leggermente differenti. Alcuni suggeriscono di concludere la manicure con un top coat opaco, per rendere il risultato ancora più realistico e simile al tessuto jeans. La versatilità della manicure denim si adatta inoltre a molteplici stili: dalle french tips in denim per un tocco sottile, fino alla copertura totale per chi ama una dichiarazione di stile più evidente. Anche per le decorazioni, l’effetto borchie o cuciture bianche sulle unghie completano il look, ispirandosi alle caratteristiche distintive dei jeans classici.

Il futuro della manicure denim

Le denim nails rappresentano molto di più di una semplice moda autunnale. Come gli intramontabili jeans, offrono un equilibrio perfetto tra audacia e portabilità, facendo della manicure un vero e proprio accessorio. La scelta di Beyoncé ha senza dubbio dato risalto a questo stile, rendendolo una tendenza imperdibile per la stagione. Dalla sfilata al quotidiano, l’effetto denim si conferma una scelta fresca e innovativa che continuerà a crescere nei prossimi mesi, affermandosi come un look tanto versatile quanto irresistibile. In definitiva, le unghie in denim sono la perfetta combinazione tra praticità e glamour, capaci di adattarsi a qualsiasi occasione, proprio come un paio di jeans.

