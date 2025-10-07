Profumi e mood sono strettamente legati: un profumo racconta molto di una personalità, dicendo chi siamo prima ancora che lo facciano le parole. C’è chi non abbandona mai il suo profumo preferito – “Lo uso da una vita” – e chi invece cambia ogni giorno, seguendo l’umore del momento. Alcune fragranze inizialmente escluse, poi, finiscono per catturare la nostra attenzione rivelando aspetti di noi stessi che ignoravamo. Anche regalare un profumo non è mai banale, anzi. Ma se conosci bene chi lo riceve, puoi trasformare una fragranza in un gesto sorprendente. Qui trovi 7 fragranze nuove o nuovissime di grande personalità, ognuna abbinata a un mood diverso.

Oggi mi sento…

Ottimista

Solare e dinamica, sembra non esaurire mai l’energia. Insomma, una persona che affronta la vita con entusiasmo, sempre. Per rispecchiare questa vitalità ci vogliono note agrumate come quelle di limone, mandarino, bergamotto, arancio amaro e chinotto. Oltretutto, è scientificamente provato che questi profumi hanno il potere di dare slancio e migliorare l’umore. Non solo a chi li indossa, ma anche a chi li percepisce. Tra le fragranze che comunicano meglio questo ottimismo c’è Bergamotto di Ortigia: un aroma luminoso e frizzante ma anche deciso, autentico, un richiamo all’antichità e alla storia dell’isola. (da € 60, 30ml).

Romantica

Dolce, sognatrice, empatica…proprio come le note fiorite della profumeria. Ma non note qualsiasi: rosa, peonia, gelsomino, fiori bianchi, mughetto. I profumi fioriti più luminosi della profumeria non sono mai invadenti, ma si fanno sentire come un sussurro. Lasciano una scia delicata. Per le romantiche consigliamo Le Parfum Absolu di Elie Saab, il couturier che trasforma ogni creazione in un’ode alla luce. Dopo un’apertura frizzante di agrumi, arriva il bouquet di gelsomino Sambac, tuberosa e gardenia, arricchiti con un tocco inedito di fiore d’ulivo. Il fondo, avvolgente e sensuale, intreccia ambra, benzoino e vaniglia (da € 72, 30 ml – dal 10 ottobre 2025).

Leader

Ha un carisma naturale capace di attrarre con la sola presenza. Determinata, sicura di sé, ama prendere l’iniziativa e lascia il segno in ogni stanza in cui entra. Il suo profumo dovrebbe rispecchiare questa forza interiore. Le fragranze orientali e ambrate sono ideali: note di ambra, vaniglia, spezie, resine e patchouli creano una scia intensa e memorabile, quasi magnetica, che cattura l’attenzione senza bisogno di parole. Non sono fragranze timide: avvolgono chi le indossa in un alone di mistero e fascino. Come Black Opium Eau de Parfum Glitter di YSL Beauty, una creazione avvolgente che mixa muschio, marshmallow, caffè, vaniglia Bourbon e arancio amaro (€ 127, 50ml).

Modaiola

La “modaiola” ama seguire le tendenze, ha uno stile sempre aggiornato e ama esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento e gli accessori. Per lei consigliamo fragranze fruttate e gourmand oppure note fiorite ma caratterizzate da un twist contemporaneo e non scontato. Le varianti sono davvero tantissime: la ciliegia, ad esempio, è di grande tendenza quest’anno, ma anche lampone, mela, frutti rossi, pesca sono altrettanto vivaci e dinamiche. Oppure le note gourmand di caramello, vaniglia o cioccolato. I nuovi fioriti sono spesso mixati a note ambrate, legnose, avvolgenti. Di super tendenza in questo momento è Paradoxe Radical Essence di Prada, un floreale boisé che sovverte il gourmand, intrecciando neroli e fiori d’arancio con un esclusivo accordo di pistacchio salato (da € 100, 30 ml).

Minimalista

La minimalista è pratica e essenziale, ama la semplicità, l’eleganza discreta e anche nel beauty ha un approccio essenziale e veloce. Quali note possono rispecchiare questo minimalismo? In realtà, moltissime. Da quelle ozoniche e che sanno “di pulito” come l’eccezionale Ambroxan a quelle più semplici come il cotone; ma anche note verdi e fresche di foglie verdi o tè, oppure note legnose che trasmettono stabilità e equilibrio. E poi, le note calcate di muschio bianco e ambrette. Per lei c’è Fleur de Peau di Diptyque. Note di bacche rosa e mandarino si mixano a muschi bianchi, accompagnati da iris, magnolia e semi di ambretta. Una fragranza “effetto pelle” che rivela sfumature diverse sulla pelle di chi la indossa (da € 115, 50 ml).

Anima libera

Ama la natura, la spontaneità e i grandi spazi aperti. Il suo argomento preferito? I viaggi. Indipendente, curiosa, indossa un profumo che evoca libertà, avventura e contatto con la natura. Per lei, consigliamo le note verdi e acquatiche: erbe aromatiche, foglie fresche, note marine, sono perfette. Leggere, fresche e ariose, sembrano catturare la sensazione di camminare in una foresta, respirare l’aria di montagna o sentire la brezza marina sulla pelle. Per lei consigliamo Rubus Maris, la nuova fragranza della collezione Aqve Romane di Laura Biagiotti, una composizione acquatica, sensuale, che unisce Pera Cedrata Romana, Giglio di Mare, Cristalli di Sale e Vaniglia (€ 81, 100 ml).

Beauty addicted

Vuoi stupire la tua amica beauty addicted, o provare tu stessa una delle fragranze più interessanti del momento? È appena uscito Star Confidence, l’ultima aggiunta alla Fragrance Collection of Emotions di Charlotte Tilbury. Una fragranza audace che ispira a sentirsi sicuri di sé e pronti a raggiungere le stelle. La freschezza dell’estratto di ribes nero succoso dona energia immediata, mentre il gelsomino sambac puro aggiunge un tocco deciso. Il muschio di quercia completa la composizione, per una sensazione di sicurezza costante. Ogni nota è pensata per accendere la forza interiore e brillare (€ 150, 100ml).

