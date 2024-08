Le passerelle disegnano le nuove tendenze per l’autunno 2024. Dal make up in cui dominano i rossetti e l’eyeliner spaziale, alle frange ultra e all’effetto bagnato (sì, anche d’inverno!). Dalle unghie senza decori e un po’ squadrate, non troppo lunghe, alle acconciature raccolte, tra code e trecce basse. Eccoti qui colori, tagli, acconciature e trend beauty, tutti da copiare.

Labbra scarlatte tra i beauty trend dell’autunno 2024

Dopo stagioni di nude o glossy, il rossetto torna a essere il punto focale del make up. Che colore? Incontrastato protagonista è il rosso: opulento, intenso, audace, a tratti eccentrico. Insomma, quello che si fa notare. Così, in passerella, da Carolina Herrera a Moschino fino a Richard Quinn, sfilano labbra scarlatte, carminio, cardinale, ciliegia e rubino. Il finish è mat o lucido e il rossetto si applica senza la matita. Anzi, in qualche caso esce dai bordi per rimpolpare le labbra, in altri sfuma agli angoli della bocca, con decisa imprecisione.

Herrera

Chiara Boni autunno-inverno 24/25

Il cut eyes in nero: beauty trend dell’eyeliner

Marcato e vistoso: il tratto di eyeliner quest’autunno si porta così. Glam rock come vuole Versace, ultra geometrico e spaziale come piace ad Ardazaei. In ogni caso, la linea nera si ingrandisce a metà palpebra e oltre, poi si allunga verso l’esterno, con una coda ben visibile che può arrivare alla fine delle sopracciglia. Il colore è nerissimo, carbone saturo. Con un dettaglio così, non caricare il viso: base neutra, gloss trasparente sulle labbra. Al massimo.

Ardazei autunno-inverno 24/25

Versace autunno-inverno 24/25

Frangia XXL

È il dettaglio di hairstyle che conquista anche il prossimo inverno, soprattutto in versione maxi e XXL. Frangia liscissima (Dries Van Noten), appena mossa (Alberta Ferretti), geometrica e bombata (Tom Ford), a volte si sposta aprendosi appena a mo’ di ciuffo, altre oltrepassa la linea dello sguardo e si allunga a coprire le sopracciglia. Osala senza timidezza, perché la frangia lunghissima non è affatto difficile: sta bene con i tagli corti, le linee medie e un po’ scalate ma anche con bowl cut, caschetti e capelli lunghi. Per tenere a bada il frizz, bastano olio o siero ad hoc.

Dries van Noten autunno-inverno 24/25

Alberta Ferretti autunno-inverno 24/25

Ton Ford autunno-inverno 24/25

Beauty trend: la manicure d’autunno

Niente nail art elaborate nella nuova beauty trend. Sulle unghie, la prossima stagione, torna solo una passata di colore, senza tanti effetti speciali. Le nuance più di tendenza sono in sintonia con la stagione: i verdi del bosco (muschio, pino e salvia su tutti), ideali per chi ama un tocco insolito; o le sfumature dell’uva (bordeaux, vinaccia, borgogna, burgundy) per chi preferisce un risultato glam. Quanto alla forma dell’unghia, vince quella chic e naturale, un po’ squadrata e non troppo lunga. Per il finish invece, salgono i mat e gli shimmer, scende il perlato.

Leonard autunno-inverno 24/25

Atlein autunno-inverno 24/25

Wet look

All’effetto bagnato siamo abituate. D’estate, però. Ora, invece, torna sotto i riflettori per la stagione autunno-inverno come trend beauty forte. E lo fa mostrando tutta la sua versatilità, tanto che è proposto per i look e i tagli più diversi. Prova anche tu: vai di gel per definire i ricci, come ha proposto Roberto Cavalli; per fissare all’indietro le ciocche lasciando libera la fronte, vedi Ermanno Scervino; per definire perfettamente un raccolto, alla maniera di GCDS. Facile anche non impiastricciare i capelli: scegli un prodotto a tenuta media, scaldane un po’ tra i palmi e distribuiscilo sulle ciocche asciutte (umide, invece, se sei riccia).

Roberto cavalli autunno-inverno 24/25

Roberto Cavalli autunno-inverno 24/25

CGDS autunno-inverno 24/25

Sguardo pop

Pronta a osare? Perché lo sguardo, nella prossima stagione, non si limiterà al nero, si accenderà anche di colore. Senza esagerare, ma con originalità. Come ha fatto, sulle passerelle di Dior, il make up artist Peter Philips, truccando di rosa shocking o viola solo punti strategici. Lo ha anche spiegato: «È come un petalo di fiore all’angolo dell’occhio. Ho pensato che fosse bello portare questo dettaglio, leggero e volutamente imperfetto». Provalo! È facile da ricreare anche se non sei esperta. E puoi usare la tinta pop che preferisci.

Dior autunno-inverno 24/25

Dior autunno-inverno 24/25

Code e intrecci

I capelli raccolti sono un trend beauty proposto da molti stilisti in passerella. La pony tail impreziosita da fiocco e camelia proposta da Chanel, i deliziosi mini chignon bassi sulla nuca di Fendi o combinati di LaQuan Smith, gli intrecci eleganti di Max Mara: i raccolti per la nuova stagione non si contano. A volte precisissimi, altre spettinati e un po’ casual, hanno un punto in comune: sono facili da realizzare da sole, veri passe-partout per ogni occasione. Proprio come le trecce: basse (Laura Biagiotti), alte (Erziak), afro (Courrèges). Tutte assolutamente da provare!

Chanel autunno-inverno 24/25

Fendi autunno-inverno 24/25

Pelle ultra glow

In fatto di base, il trend beauty è chiaro: la parola d’ordine è sempre “più skincare, meno trucco”. Continua, insomma, il trend make up no make up, trucco senza trucco, che vuole viso al naturale (solo in apparenza) e incarnato luminoso. Proprio come i look minimal e sofisticati visti su tante passerelle, da Prada a Fendi, da Alberta Ferretti a Chloé. Il segreto? Il fondotinta giusto: con una texture impalpabile (liquida o in siero), sfumature invisibili sulla pelle e resa glow. Il tocco fresco in più è un velo di illuminante a cavallo di zigomi e tempie, come ha proposto Scervino.

Ermanno Scervino autunno-inverno 24/25

Off White autunno-inverno 24/25

Castano fondente

Il trend beauty dei capelli scuri non si ferma, anzi resta sotto i riflettori anche per il prossimo autunno-inverno. A trionfare però non è più il castano ammorbidito da sfumature calde, schiariture caramello, balayage crème brûlée, bensì quello solido dei marroni omogenei, intensi, profondi. Come il cioccolato fondente o il liquirizia, nuance ideali se sei già scura, o il castagna e il caffè, se sei più chiara. Occhio: proprio perché il colore è compatto, deve risultare brillante. Quindi, in salone chiedi un trattamento gloss che rende la tonalità più intensa, illumina e, cosa che non guasta dopo l’estate, ristruttura i capelli.

Elie Saab autunno-inverno 24/25

Black col graffio

È un ombretto o un eyeliner? Il trucco occhi proposto da Jason Wu, gioca volutamente sull’equivoco. Questo tocco graffiato, terroso e intenzionalmente imperfetto, quasi “stropicciato” come dopo una notte di sonno, è realizzato con l’ombretto. Puoi ricrearlo sia con un eyeshadow stick da sfumare dove serve oppure, se sei più esperta, con una polvere da “tirare” sulla coda dell’occhio con un pennellino a punta per ottenere quell’aspetto graffiato.