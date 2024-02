Rovi di rose sulle sopracciglia: la nuova tendenza beauty

D alla London Fashion Week arriva una tendenza un po' gotica e un po' romantica, che promette di diventare virale: le sopracciglia spariscono per dare spazio ai fiori con le spine

È la novità beauty della London Fashion Week: i rovi di rose sulle sopracciglia. A lanciarla è stata la sfilata di Simone Rocha, stilista che nelle ultime stagioni ha introdotto diversi nuovi fashion trend: dai fermacapelli con perline alle unghie con le perle. E c’è chi giura che presto le sopracciglia con i rovi di rose diventeranno virali.

Rovi di rose al posto delle sopracciglia

Che nel mondo fashion ci fosse una maggiore attenzione verso le sopracciglia era ormai chiaro da bel po’ di tempo. Nelle ultime stagioni le abbiamo viste decolorate, poi tinte in un solo colore e, in seguito, in formato bicolore.

Ora, però, la zona sopra gli occhi diventa una sorta di tela da decorare con rovi di rose con e senza spine. L’effetto è romantico e gotico allo stesso tempo. In una parola: magico.

Ispirazioni gotiche

Un trend che sa di gotico, come tutta la sfilata. La stilista si è lasciata ispirare dagli abiti da lutto indossati dalla Regina Vittoria. Ha, infatti, ottenuto l’accesso al guardaroba della sovrana. Ma ha voluto arricchire quello stile un po’ dark con un dettaglio romantico: le sopracciglia con decorazioni che sembrano uscite da un set cinematografico.

Sopracciglia con rovi di rose: come realizzarle

A firmare il beauty look per Simone Rocha è stato il make-up artist Thomas de Kluyver, che ha fatto sparire le sopracciglia delle modelle grazie a una bella pennellata di correttore. Al loro posto è comparso un disegno stile tattoo di steli e rose con le spine.

Lo stesso de Kluyver ha poi spiegato che per realizzare il beauty look, ha utilizzato uno stencil e vernice nera.

Sopra lo stencil sono state poi “incollate” rose in plastica rossa o blu. Il resto del make-up è naturale: nulla sul viso deve impedire che risaltino le sopracciglia così decorate. I cui steli con le spine si protraggono verso l’alto conferendo a chi le sfoggia un effetto ultraterreno.