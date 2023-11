Tutti pazzi per le sopracciglia “tagliate” di Rosalia: ecco come realizzarle

L e nuove eyebrow creative e d'impatto sfoggiate dalla cantante spagnola ai Latin Grammy Awards sono subito diventate di tendenza: impara lo styling piumato

Le sopracciglia “tagliate” di Rosalia hanno travolto il mondo beauty. Da quando la cantante ha calcato il red carpet dei Latin Grammy Awards 2023 a Siviglia, non si parla d’altro. Le nuove eyebrow creative e d’impatto sono subito diventate di tendenza. Se anche tu vuoi replicarle, ecco qualche consiglio.

Rosalia regina delle sperimentazioni

Rosalia è una regina delle sperimentazioni, non solo per quanto riguarda la musica. L’artista spagnola si è sempre distinta anche per la sua estetica personalissima e al di fuori degli schemi. Così, solo poche settimane fa per esempio, ha lanciato con un post carosello su Instagram l’undone make-up, un trucco che sembra lasciato a metà.

Protagonista ai Latin Grammy

Anche la sua apparizione alla serata dei Latin Grammy a Siviglia non è certo passata inosservata. In primis per il suo outfit mozzafiato ribattezzato sul web “revenge dress”, abito della vendetta. Rosalia ha infatti sfilato sullo stesso tappeto rosso dell’ex fidanzato Rauw Alejandro con uno splendido vestito in pizzo trasparente firmato Balenciaga.

Il dettaglio delle sopracciglia

Ma ad attirare l’attenzione è stato soprattutto un particolare sul suo volto, le folte e ben definite sopracciglia appunto. Altro che invisibili, qui diventano assolute protagoniste con un effetto punk super grintoso che ha lasciato il segno.

Come realizzarle

Le sopracciglia di Rosalia sembrano tagliate ma in realtà non è così. Si tratta di uno styling a piume verticali che crea l’illusione di spazi vuoti. Per realizzarlo, utilizza un gel forte e anche una spruzzata di lacca: devi far convergere la maggioranza dei peli in ciuffetti separati verso l’alto e il gioco è fatto.

Come abbinarle

Un effetto intermittente che devi abbinare a un look wild come ha fatto Rosalia all’evento di Siviglia: i lunghi capelli corvini sono scompigliati e anche il trucco è leggero e naturale.