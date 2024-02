C ontinua la kermesse sanremese, ed ecco i nostri commenti ai beauty look più belli che si sono alternati sull’Ariston

Eccoci alla terza serata di Sanremo 2024, la seconda in cui i cantanti in gara – che non cantano – presentano gli altri 15 colleghi, che invece si esibiranno nell’interpretazione della loro canzone. Co-conduttrice insieme ad Amadeus è la comica Teresa Mannino che all’Ariston ha portato tanta energia.

Clara con un taglio di capelli che farà furore

Nella terza serata di Sanremo 2024 Clara si cala perfettamente nei panni della conduttrice (ha presentato i colleghi in gara Santi Francesi). Ed eccola con un beauty look minimale con occhiali neri in celluloide (ha dichiarato di non riuscire a indossare le lenti a contatto) e un trucco semplicissimo in stile no make up. Continua l’eco degli anni ’90, come nelle serate precedenti, con un taglio scalato alla Rachel aka Jennifer Aniston della sitcom Friends. In un indovinata nuance caramello, la tendenza colore numero 1 dell’anno.

Il nostro commento: tra sexy segretaria e compagna di banco, candidata a Miss Liceo.

Teresa Mannino

Della co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024 non possiamo che restare affascinati dalla sua cascata di ricci a truciolo, rotondi e definiti come vitigni. Che ben s’intonano con la verve con cui la Mannino ha movimentato il palco dell’Ariston. Indovinata la scelta dell’occhiale anni ’80 nello stesso identico colore pantone dell’abito da vamp di Cavalli, un fulgido bianco cipriato.

Ros

Il nostro commento: un’iconografia che ci ricorda simpaticamente la Tootsie di Dustin Hoffman…

Rose Villain a Sanremo con la glazed skin

Rose Villain si esibisce nella terza serata di Sanremo con una pelle luminosissima, quasi oleosa, che sembra di vetro: è il trend della glazed skin che insieme al wet look dei capelli ci consegna un’immagine molto glow. La manicure ad artiglio perlescente completa il look carico di luce.

Il nostro commento: come uscita da una doccia.

Alessandra Amoroso

Wet look anche per Alessandra Amoroso che in veste di cantante in gara “spettina” i capelli in onde piatte in stile da spiaggia. Nella seconda serata di Sanremo, invece, si era calata nei panni della conduttrice con un elegante chignon con frangia a tendina. L’eyeliner a virgola le addolcisce ancor più il bell’occhio dallo sguardo languido.

