U n'immagine solare che conquista anche chi è fan del corto. Sui capelli della principessa Catherine si potrebbero scrivere trattati di tricologia. O di sociologia, se si preferisce. Visto che è facile restare incantati dalle sue ciocche fiabesche, quasi fossero disegnate apposta per farci sognare. Ecco i look più belli dell'anno appena trascorso

Sono passati più di 10 anni da quando, nel 2012 a un anno dal royal wedding, i sondaggi britannici indicavano i capelli di Kate Middleton in cima ai desideri beauty delle Inglesi (insieme al suo nasino dall’angolazione ideale). Oggi la situazione non è molto cambiata, nemmeno per quella chioma così fotografata da meritare indagini di ogni sorta al minimo cenno di change look.

Su quella chioma a un passo dalla corona, il taglio di mezzo centimetro desta più furore di un passaggio radicale da bionda a mora per noi comuni mortali. Negli ultimi mesi del 2023 Kate Middleton ha abbandonato il suo classico taglio leggermente scalato per una più moderna frangia a tendina, che è già diventata una planetaria tendenza virale.

Kate Middleton compie 42 anni il 9 gennaio 2024

Kate Middleton, fedele al look di sempre, ma non troppo

Sebbene la principessa del Galles sfoggi da sempre i capelli lunghi, basta un ciuffo leggermente più corto o un’onda meno boccolosa perché i tabloid di tutto il mondo si chiedano cosa stia bollendo in pentola. Qualcuno arriva a immaginare un significato politico (vedi, in passato le diatribe contro Meghan Markle), altri si chiedono più semplicemente se dietro quelle ciocche voluminose ci siano delle extension. In realtà, Kate molto probabilmente gode di una buona genetica che le ha regalato una capigliatura folta e sana, tanto da resistere alle numerose sedute di brushing a cui si sottoporrà giornalmente.

Con riga in mezzo e onde piatte

E se i capelli lunghi sembrano disegnati apposta per la sua immagine fatata senza ombra, ogni tanto qualche app di IA si diverte a immaginare come sarebbe Kate Middleton con i capelli corti. Molto probabilmente non la vedremo mai con un carré, semmai con una media lunghezza che ha spesso sfoggiato poco dopo le maternità. Ma poi tempo qualche mese e la chioma torna lunga come siamo abituati a vederla, seppur con qualche rivisitazione.

Colore pieno e onde, i punti di forza dei capelli di Kate

L’ossessione per i capelli di Kate Middleton non si ferma al volume, ma scandaglia al millimetro porzioni di testa per valutarne colore e grado di ondulazione. Negli anni la bella Kate è passata dal castano medio a varie sfumature di cioccolato e caramello. In quest’ultimo anno è stata spesso fotografata con ciocche color nocciola e colpi di luce dorati che hanno conferito più luce alla sua immagine. Ma i change look di Kate Middleton non sono mai troppo radicali: il colore si schiarisce sì, ma di poco, e i colpi di sole sono delicati realizzati con la tecnica a pettine.

Tra boccoli e onde piatte

Quanto alle onde, per ogni boccolo della Middleton, si potrebbe creare un alfabeto. Negli ultimi mesi del 2023, la principessa del Galles ha allentato i suoi boccoli che un tempo le penne maligne definivano “da liceale”. Senz’altro l’immagine di oggi è più moderna e in linea con uno stile casual che i Reali stanno gradualmente conferendo alla monarchia inglese.

I segreti di bellezza dei capelli di Kate Middleton

Eppure, nonostante l’evidente bacio di Madre Natura, anche capelli di siffatta manifattura vanno trattati coi guanti. Dalla Corona raramente sono trapelati i segreti di bellezza dei capelli di Kate Middleton: si può solo supporre uno o più hair stylist sempre al suo fianco e un calendario fitto di trattamenti in salone. Tra cheratina vegetale, laminazione e gloss hair, la principessa Catherine non avrebbe che da scegliere. Quanto ai prodotti, negli anni i magazine britannici si sono divertiti a ipotizzare i suoi preferiti, ammantando però sempre il suo beauty case di mistero. Come ogni favola che si rispetti.

Getty – Con i capelli lisci

IPA – Con i capelli appena ondulati

Getty – Con i capelli semiraccolti

Kate Middleton con le onde più “boccolose”

IPA – Con i boccoli

IPA – Con il suo look più tradizionale

IPA – Con onde più composte stile vecchia Hollywood

Kate Middleton con i capelli più lisci

IPA – Con il taglio pari

IPA – Sul red carpet Bafta Awards 2023

Kate Middleton con i capelli raccolti

Raramente Kate Middleton indossa un capello senza un’acconciatura sontuosa che ne bilanci la seriosità.

IPA – Al Royal Ascot, le corse dei cavalli preferite dai reali inglesi

IPA – Nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III

