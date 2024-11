Capita sempre nei momenti meno opportuni: devi uscire, ma ti sei accorta che lo smalto si sta scheggiando e vorresti rimuoverlo. Peccato che hai finito il remover. Come fare? La cosa migliore sarebbe correre nel negozio più vicino e acquistarne uno. Ma, se non hai tempo e non vuoi uscire con le mani in quelle condizioni, perché sai che tanto poi passeresti tutto il tempo a rimuovere i pezzetti di smalto con le dita, potresti provare qualche rimedio casalingo. Sui social network è pieno di consigli e video dove vengono mostrati anche i risultati. Ecco alcuni metodi validi se non hai lo smalto semipermanente. Ma attenzione: per evitare danni alle unghie, meglio usarli solo in casi di estrema necessità.

Remover finito? Prova l’olio di cocco

Uno dei metodi “della nonna” per rimuovere lo smalto senza remover è usare olio di oliva o olio di cocco. Come prima cosa, dovresti immergere le unghie in acqua, quindi applica una generosa quantità di olio su ogni unghia e lascia che agisca per qualche minuto. A questo punto, dovrebbe bastare strofinare lo smalto con un panno per vederlo andar via. Il vantaggio di questo metodo è che è più delicato rispetto ad altri che circolano sui social network come TikTok. L’olio, poi, lascia le tue unghie idratate. Ma potrebbe non funzionare per tutti i tipi di smalto.

Strofina le unghie con l’alcol

Uno dei rimedi più diffusi sui social network è quello di strofinare le unghie con l’alcol. Infatti, questa sostanza è simile all’acetone e in alcuni casi si riesce a rimuovere la vernice. Peccato che, per riuscire a togliere lo smalto, dovrai strofinare a lungo, con il rischio di danneggiare le unghie o, comunque, disidratarle. Sicura che non vuoi correre in negozio?

Remover finito? Prova con il profumo

Se in casa non hai alcol, un’alternativa potrebbe essere quella di utilizzare un po’ di profumo. Molti, infatti, contengono una certa quantità di alcol. Se l’idea di usare la tua fragranza preferita e super costosa per rimuovere lo smalto ti fa rabbrividire, cerca in casa una fialetta da test o un profumo vecchio e scaduto. E poi armati di pazienza: anche in questo caso ci vorrà un po’ di tempo per raggiungere il tuo obiettivo.

Rimuovi lo smalto con l’igienizzante

In casa, ormai, abbiamo tutti almeno un flaconcino di igienizzante per le mani. Anche questa sostanza contiene alcol e sul social Reddit c’è chi giura che funzioni per togliere lo smalto. In teoria, dovresti sfregare le unghie con un panno o un batuffolo ben imbevuto. Ma attenzione: anche se questo metodo dovesse funzionare, potrebbe disidratare le tue unghie.

Remover finito? Prova con il top coat

L’ultimo metodo casalingo è usare il top coat. C’è chi giura che stenderne uno strato sopra lo smalto vecchio e rovinato aiuti ad ammorbidirlo e poi a rimuoverlo strofinando ben bene. Il rischio è sempre lo stesso: disidratare le unghie.

In fin dei conti, se proprio sei in una situazione di emergenza prova con questi metodi. Altrimenti, valuta l’opzione di tenere per qualche ora lo smalto scheggiato e rimuoverlo appena possibile con un prodotto apposito.

Leggi anche Manicure nude a misura di pelle