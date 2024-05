B uone notizie per chi ama le manicure più semplici e naturali: tornano in evidenza le manicure con le unghie corte messe in risalto dai colori

Se ami le unghie corte, è il tuo momento. In vista dell’estate stanno arrivando nuovi trend e idee per sfoggiare manicure pratiche e belle. Oltre a essere comode, le unghie corte rappresentano la bellezza più naturale. Ma bisogna mantenerle forti e sane. Per questo può essere utile un olio per cuticole, meglio con dentro un antibatterico, che aiuta a rafforzarle e a mantenere la lunghezza dell’unghia desiderata.

Quanto allo style, potresti ispirati alla French manicure, che fa apparire il letto ungueale allungato e aumenta l’eleganza delle tue mani. Via libera, dunque, a disegni che “allungano” le unghie, come una micro french manicure con la punta spessa o una french tip inversa, dove la linea bacia le cuticole. Entrambe offrono un’ottima opportunità per divertirsi con il colore.

Unghie corte: il trucco della lunula

Un’altra idea è quella di incorporare la lunula, cioè l’area bianca visibile a mezzaluna su ogni unghia, nei disegni. La nail art Lunula non ha bisogno di lunghezza per essere realizzata. Inoltre, puoi sperimentare glitter riflettenti e tonalità pastello.

Ghirlande sulle mani

Sulle unghie lunghe la nail art delicata a volte si perde. Il bello delle unghie corte è che, invece, la valorizzano. Perché non approfittarne? Potresti chiedere alla tua nail stylist di realizzare disegni microfini con motivi estivi come ghirlande floreali. Se ti piace la forma dell’unghia naturale o anche leggermente squadrata nella parte superiore, allora c’è ancora più spazio per utilizzare il bordo libero come parte del design.

Unghie corte: via libera ai colori

Le unghie corte permettono anche di osare colori diversi. Potresti mescolarli e abbinarli con disegni dettagliati. Nessuna paura: non sembrerà troppo caotico. Potresti usare un colore per continuare il tema e incorporare disegni che utilizzano quella tonalità. Oppure optare per colori contrastanti.