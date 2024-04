Citrus, il colore delle unghie che ci accompagnerà per tutta l’estate

I l nail artist delle star, Tom Bachik, ha condiviso sui social la nuova manicure di Selena Gomez, che ci invita a osare le tonalità mandarino. Su TikTok è già partita la sfida tra influencer

Selena Gomez ci ha preso gusto. Dopo avere lanciato la manicure “Chateau French” e dopo quella “al burro”, ecco che la cantante torna sui social e mostra il colore che ci accompagnerà per tutta l’estate: il citrus.

Che le varie gradazioni dell’arancione sarebbero andate di moda lo sapevamo da mesi. Da quando, cioè, abbiamo scoperto che il Peach Fuzz sarebbe stato il colore del 2024. Ma se, finora, pensavi che bastasse uno smalto color pesca, ricrediti. Consigliata dal suo manicurist preferito, Tom Bachik, Selena Gomez ha condiviso con i follower una tonalità agrumata perfetta per la primavera, ma soprattutto per l’estate, quando la pelle sarà abbronzata.

Citrus, il colore scelto da Selena Gomez

Il colore scelto da Selena Gomez è un arancione che ricorda le calde tonalità del mandarino, perfetta per chi ama le unghie squadrate come quelle dell’artista. Un colore brillante, anche se non come un neon, ma che sarà perfetto per la stagione più luminosa, che ci invita ai look più audaci.

Sfida sui social

Dopo che Tom Bachik ha condiviso l’immagine della mano di Selena Gomez, le ricerche su Google della frase “unghie arancioni brillanti” sono aumentate del 100% e su Tik Tok sono iniziate le sfide tra ragazze che pubblicano video con la loro nuova manicure e danno consigli per una nail art infuocata.

Selena Gomez, il citrus è chic!

I risultati sono appariscenti, ma nello stesso tempo chic. Il merito di Selena Gomez, infatti, è di avere mostrato a tutte che anche il giallo e l’arancione possono avere un bell’aspetto. Sfoggiali come colori a blocchi o gioca con il loro posizionamento sulle unghie. E non dimenticare mai di usare il top coat.