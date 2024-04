Tornano le unghie Bubblegum: idee per la manicure più primaverile che ci sia

C ome ogni anno sui social spopolano le manicure ispirate al colore delle gomme da masticare. Ma con qualche innovazione

Ricordi il film Barbie, il trend Barbiecore e le unghie Bubblegum che ci hanno fatto compagnia per oltre un anno? Se pensavi di aver chiuso con il rosa, sappi che non è affatto così. Come accade ormai da qualche primavera, il pink torna anche in questa stagione. Basta fare un giro sui social network per capirlo: milioni di ragazzine pubblicano video e foto delle loro manicure Bubblegum.

Che cosa sono le unghie Bubblegum

Come suggerisce il nome, il nuovo trend si ispira al colore rosa delle gomme da masticare. Ma, siccome quest’anno va di moda il minimalismo, alcune ragazze rinnovano il classico rosa Bubblegum con una texture leggermente trasparente, che ricorda la bolla che si forma quando soffi nella gomma appena tirata fuori dalla sua confezione.

È un cambiamento sottile, ma le sfumature tra le due tonalità possono anche cambiarti l’umore. Il rosa allegro incanala vibrazioni primaverili, ma il trend Bubblegum fa sì che la manicure sembri ancora più lucida e sofisticata.

Unghie, meglio corte o lunghe?

Non c’è una regola. Quest’anno ci sono molti modi per seguire il trend. C’è chi sfoggia unghie Bubblegum corte, chi lunghissime, alcune le preferiscono quadrate. C’è anche chi colora di rosa Bubblegum le unghie dei piedi.

Lily Allen ama le unghie corte. Quando la sua nail artist, Harriet Westmoreland, ha pubblicato la foto della manicure della cantante, sui social è subito diventata virale. In tante la stanno imitando.

Realizzare questa manicure non è affatto difficile. Basta scegliere la giusta tonalità di rosa. In commercio esiste proprio il colore Bubblegum, ma quest’anno potrai sceglierlo in una texture più trasparente, più chiara o anche più opaca. L’importante è che sia un rosa intenso e che ti faccia sentire a tuo agio.