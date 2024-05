Butterfly nails: le unghie di Jennifer Lopez sono già un trend

S ui social spopola la manicure sfoggiata da J.Lo al Met Gala: unghie trasparenti e scintillanti come una farfalla appena nata

Hai mai visto una farfalla con le ali trasparenti? Sono scintillanti, delicate ed eleganti. Proprio come le unghie che Jennifer Lopez ha sfoggiato al Met Gala 2024, l’evento americano più importante dopo la notte degli Oscar.

Di solito, al Met Gala a colpire sono i vestiti delle star, che ogni anno sono invitate a rispettare il tema proposto dagli organizzatori, e che loro si divertono a declinare nei modi più originali e fantastici. Quest’anno il tema era “The Garden of Time” e Jennifer Lopez lo ha interpretato indossando un abito gioiello di Schiaparelli tempestato di perline. Ma a colpire tutti sono state le sue unghie.

Le Butterfly nails di Jennifer Lopez

Per l’occasione, Jennifer Lopez si è affidata al nail stylist delle star, Tom Bachik, lo stesso che da tempo crea le manicure perfette di Selena Gomez. Un vero e proprio guru delle decorazioni sulle unghie, che nel tempo ci ha abituate a trend poi diventati virali. Proprio come lo stanno diventando sui social le unghie di J.Lo.

Tom Bachik ha deciso di declinare il tema del Met Gala ispirandosi al mondo delle farfalle. “Iniziano la loro vita come una crisalide scintillante, prima di trasformarsi”, ha spiegato Bachik alla rivista Vogue, “così ho racchiuso l’unghia lucida e a forma di mandorla di Jen in un bozzolo di perle traslucide“.

Butterfly nails: come realizzarle

La manicure di Jennifer Lopez era naturale, luminosa e sorprendentemente versatile. “Ho applicato punte preformate e trasparenti e poi le ho rifinite fino a ottenere una forma a mandorla di media lunghezza”, ha spiegato Bachik. Poi ha aggiunto di avere usato i suoi strumenti preferiti per creare cuticole meticolose e rendere la forma delle unghie perfetta.

Dopo avere applicato uno smalto “tono su tono per giocare con il colore della sua pelle”, ha aggiunto un top coat diluendo la tonalità leggermente pesca in un colore più morbido e semitrasparente. “Ho usato questa miscela sopra il letto ungueale naturale e leggermente oltre per estendere la lunghezza, ma ho lasciato le punte completamente libere”, ha spiegato, “poi ho racchiuso il tutto in altri strati di top coat per creare una finitura elegante e lucida”.

Il risultato? Le unghie di Jennifer Lopez hanno ricordato a tutti una farfalla appena nata pronta a svelarsi al mondo. Magiche.