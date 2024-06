Unghie “fombré”: pronta per la manicure più chic dell’estate?

U na famosa nail artist ha fuso insieme la French manicure e il trend delle unghie ombré: il risultato è strepitoso

E se si unissero i due trend di manicure più cool dell’estate? Ci ha provato la famosa nail artist Harriet Westmoreland e il risultato ha già dato origine a una nuova tendenza che promette di accompagnarci per tutta l’estate, e anche oltre.

Harriet Westmoreland ha preso in considerazione le due tendenze più diffuse del 2024: la French manicure e le unghie ombré. Si tratta di due stili che esistono da tanti anni, ma che negli ultimi mesi sono stati riscoperti.

La nail artist li ha fusi tra di loro e ha ottenuto una nuova straordinaria manicure: le unghie fombré. Quindi, ha pubblicato il risultato sulla sua pagina su Instagram. Non lo avesse mai fatto: le immagini sono diventate virali e il trend è adesso uno tra i più gettonati dell’anno.

L’eleganza discreta delle unghie fombré

“Ho sempre amato la manicure ombré”, ha spiegato la manicurist. Poi, però, ha aggiunto che spesso le clienti che si rivolgono a lei, non amano i trend troppo vistosi. Da qui l’idea di creare una versione più discreta di quello stile. “Ho preso i pezzi migliori di entrambe le manicure e li ho abbinati insieme”, ha precisato.

È nata così una manicure lucida e luminosa, che fa uso del colore in maniera discreta, cattura la luce e la riflette con eleganza. Le unghie fombré sono, infatti, colorate ma non troppo. Infatti, si vede ancora il letto ungueale grazie a un uso del colore sottile e trasparente. Così le unghie risultano valorizzate, ma in un modo molto fine.

Unghie fombré: come realizzarle

Realizzare il fombré non è difficile, se si sa come fare una French manicure. Basta scegliere i colori adatti: bianco latte, pesca e rosa sono perfetti, purché non si esageri e li si mantenga trasparenti. Il risultato è ancora più gradevole se si usa il gel. Da qui l’importanza di rivolgersi a una esperta.

La lunghezza perfetta

La manicure fombré funziona su tutte le lunghezze e forme delle unghie, anche se Harriet Westmoreland ha ammesso di preferire quelle quadrate e di media lunghezza. Non ha torto: a giudicare dal successo avuto dalle foto che ha pubblicato sui social, la sua intuizione è perfetta.